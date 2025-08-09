Ä¥ËÜÈþÏÂ¡¡2²óÀï¤ÏÁáÅÄ¤Ò¤Ê¡Ö¥µ¡¼¥ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×1²óÀï¤Ç´Ú¹ñ¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥ó·âÇË
¡þÂîµåWTT¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º²£ÉÍ2025 1²óÀï(8Æü¡¢²£ÉÍBUNTAI)
ÆüËÜºÇ¾å°Ì¤È¤Ê¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¯6°Ì¤ÎÄ¥ËÜÈþÏÂÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±17°Ì¤Î¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê(´Ú¹ñ)¤ÈÂÐÀï¡£´Ú¹ñ¤Î¥¨¡¼¥¹¤òÁê¼ê¤Ë°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¤È¡¢ºÇ½ªÂè5¥²¡¼¥à¤Ï½øÈ×¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¡£3¡Ý2¡Ê11¡Ý3¡¢13¡Ý15¡¢11¡Ý7¡¢5¡Ý11¡¢11¡Ý6¡Ë¤ÇÀÜÀï¤òÀ©¤·¡¢2²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï»î¹ç¸å¡¢¡Ö¥·¥ó¡¦¥æ¥Ó¥óÁª¼ê¤È¤Î»î¹ç¤Ï3-0¤Ç¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤ç¤¦¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂè5¥²¡¼¥à¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¤Î»î¹çÁ°¤Î½àÈ÷¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂè5¥²¡¼¥à¤âÎÉ¤¤Æþ¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¾¡°ø¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î1Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÂîµåÂæ¤Ç¤Ï»öÁ°¤ËÎý½¬¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÄ¥ËÜÁª¼ê¡£Âæ¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÂæ¤è¤ê¤Ï»ß¤Þ¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¸ÍÏÇ¤¤¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â¤¹¤°1¥²¡¼¥àÌÜ¤«¤éÄ´À°¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÂÐ±þÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤Î¾¡Íø¡£
ºÇ¶á¤ÏÁ°È±¤ò²¼¤í¤·¤¿¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ëÄ¥ËÜÁª¼ê¡£¡ÖÆÃ¤ËÍýÍ³¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤Ç¤ÎÂç²ñ¤«¤é²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤Ï¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ²¼¤í¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¤È(¾Ð)¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¥ËÜÁª¼ê¤Ï¼¡Àï¡¢ÁáÅÄ¤Ò¤ÊÁª¼ê(Æ±13°Ì)¤È9Æü¤Î2²óÀï¤ÇÂÐ·è¡£¡ÖÀµÄ¾¥É¥í¡¼¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ï¡Ø¤Þ¤¿ÁáÅÄÁª¼ê¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¾¡¤Ä¼«¿®¤³¤½¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤ÏÉÔ»×µÄ¤ÈÂ¾¤ÎÁª¼ê¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î°Õ¼±¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«Á³ÂÎ¤Ç¼¡Àï¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£7·î¤ÎÁ°²óÂÐÀï»þ¤Ï¥Õ¥ë¥²¡¼¥à¤ÎËö¡¢ÁáÅÄÁª¼ê¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿Ä¥ËÜÁª¼ê¡£¤½¤ÎºÝ¤Ï¥µ¡¼¥Ö¥ß¥¹¤¬ÇÔ°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥µ¡¼¥ÖÎý½¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£