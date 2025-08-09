本日8月9日（土）よる9時に第5話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。

第5話は、ついに武装集団“妖”のリーダー“般若”が面を脱ぎ、その正体が判明！

報道番組NEWS FACTのディレクター日出哲磨（亀田佳明）の闇を暴く！次なるターゲット、“妖”にとらわれた日出は、釘が入ったパイバズーカをセットされ噴射まで残り90分。日出の闇を暴くため捜査指揮本部内で現東京都知事・大芝三四郎（真山章志）の取り調べを行っているさなか、武蔵（櫻井翔）の目の前で大芝が突如、感電死を遂げる。捜査本部内でなぜ…犯人は警察関係者!?

一方、始末屋“のっぺらぼう”の正体が菖蒲（北村優衣）だったことで、不意をつかれた大和（菊池風磨）と伊吹（加藤清史郎）は監禁され…。

スタジオでは、“化け猫”、“河童”、そしてついに“般若”が面を脱ぐ！第5話のあらすじは「ストーリー」ページでも公開中。

TVerでは第5話の放送までの間、第1話から第4話までが無料で見られる“イッキ見Week”を実施中。すでにドラマを見ている方はおさらいとして、まだ見ていない方はリーダー“般若”の正体が判明する第5話までに追いつくことができるチャンス！

また、「放送局占拠」では様々な企画を実施中！

●“妖” お面ぬりえ

“青鬼”やこれまで正体が明らかとなった武装集団“妖”のお面が無料でダウンロードできる。ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って“妖”お面を作ろう！色を塗ったお面はハッシュタグ「#放送局占拠ぬりえコレクション」をつけて、ぜひSNS投稿を！

●ポップアップショップを開催中

“占拠シリーズ”過去作「大病院占拠」「新空港占拠」で使われた武装集団のお面や、本作で武蔵が着用した衣装、台本など豪華展示物が目白押し。武蔵と大和のアクリルスタンドやステッカーなど番組公式グッズも販売中。

・場所：テレビ局公式ショップ ツリービレッジ

東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン 東京ソラマチ ウエストヤード4階

・期間：開催中〜2025年8月22日（金）

・営業時間：午前9時〜午後9時

●「放送局占拠」概要

日本テレビ系 7月期土曜ドラマ

■チーフプロデューサー 道坂忠久

■プロデューサー 尾上貴洋

■演出 大谷太郎 茂山佳則 西村了

■脚本 福田哲平

■主題歌：「W」 Snow Man（MENT RECORDING）

■音楽 ゲイリー芦屋

■制作協力 AX-ON

■製作著作 日本テレビ

■番組推奨ハッシュタグ #放送局占拠