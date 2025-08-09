9月に続編の放送が決定した日本テレビ系「放課後カルテ2025秋」。主人公の小児科医・牧野を演じる松下洸平のクランクインコメントが到着しました。

クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎え松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せました。

＜松下洸平 クランクインコメント＞

最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です（笑）！

クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラの時もそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの「放課後カルテ 2025秋」をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！

＜放課後カルテ2025秋＞

あの超偏屈な問題医が、帰ってくる！

言葉や態度が悪いのは相変わらず！しかし、彼にもちょっと変化が…？

小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下洸平）が今度は中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。

中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた…。

一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、新たな不安も抱え…。

そんな中、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。

「病気」だけではなく「心」も見ないといけないと、学校で知ったはずの牧野だが…。

新たな困難にぶつかる子どもたち。

牧野は彼らの「言葉にできないSOS」にどのように向き合うのか。

＜番組情報＞

原作：日生マユ『放課後カルテ』（講談社「BE・LOVE」所載）

脚本：ひかわかよ

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

プロデューサー：岩崎秀紀 秋元孝之 大護彰子

協力プロデューサー：大平太

チーフプロデューサー：松本京子

制作協力：オフィスクレッシェンド

製作著作：日本テレビ

公式HP：https://www.ntv.co.jp/houkagokarte/2025sp/

公式X：https://x.com/houkagokartentv

公式Instagram：https://www.instagram.com/houkagokarte_ntv

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@houkagokarte_ntv