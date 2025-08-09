米１０年債利回りは上昇 来週の米ＣＰＩへの警戒感も＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは上昇 来週の米ＣＰＩへの警戒感も＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:29）（日本時間05:29）

米2年債 3.760（+0.032）

米10年債 4.283（+0.033）

米30年債 4.849（+0.023）

期待インフレ率 2.396（+0.022）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で１０年債利回りは上昇。明確な材料はなかったものの、欧州債のスティープ化に伴う利回りの上昇や、来週発表の７月米消費者物価指数（ＣＰＩ）への警戒感が背景にあり、ＦＲＢの利下げ観測を左右する可能性がある。



今週実施された計１２５０億ドルの米国債入札や、予想を上回る企業の社債発行による需給圧迫も売り圧力となり、利回りは上昇した。



２－１０年債の利回り格差は＋５２（前営業日：＋５２）。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

