「中日２−３広島」（８日、バンテリンドーム）

広島が延長の末に中日に競り勝ち、４位に再浮上した。前川が２安打２打点の活躍。先発の高は７回無失点と好投し、栗林が１０セーブ目を挙げた。新井監督は高について「ナイスピッチングだった。マウンド上で打者に向かって行く強さを感じますね」と称賛していた。新井監督との一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−最後は相手にプレッシャーをかけて決勝点。

「そうね。サク（坂倉）もよく打ったし、小園もよく一発で（犠打を）決めたと思います。（決勝点は）ああいう形だったけど、そこに行くまで、みんな良かったと思います」

−先発・高投手は初回のピンチを切り抜けてから安定していた。

「あそこを乗り切って、今日もナイスピッチングだったね。マウンド上での打者に向かって行く強さを感じますね」

−小園がベンチスタート。

「（試合前）ノックの時にちょっと左の内転筋に張りが出たということで、これは明日の状態を見てみないと分からない。軽傷は軽傷なんだけど、無理はさせられないので、今日は後から（の出場になった）。治療はしているので、また回復具合を見て（スタメンに復帰するかは）判断していきたい」