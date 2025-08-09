大橋和也の誕生日に放送！後半戦突入の『リベンジ・スパイ』、“仲間”に不審な動き

本日8月9日（土）、主演・大橋和也の誕生日に『リベンジ・スパイ』第5話が放送される。

【映像】第1話〜第4話ダイジェスト＆『夏の休日 スペシャルPR』も！

前回放送の第4話では、“リベンジ”に燃える菅原優我（大橋和也）が、藺牟田花（渋谷凪咲）を利用するべくデートなどで距離を縮め、期限付きではあるものの彼氏になることに成功した。

二人の恋模様の行方に注目が集まるなか、雷雨の中で優我が過去の出来事のフラッシュバックにさいなまれるなど、大橋が体現する優我の“多面性”も大きな見どころに。

◆大橋和也のバースデーに放送！

そんななか迎える第5話は、一気に物語が動く気配？

“優我が花を泣かせるまで”の期限付きで花の彼氏になることに成功した優我。花はウソっぽくなく泣く方法を考えて…。

それでも、優我からシャチのシールをプレゼントされるとこっそりと笑顔になるなど、心の距離はすっかり縮まっているよう。

そんななか、まるでリンクするかのように、花は上司の桜小路章（高橋光臣）に、優我は後輩の高塔聖人（大地伸永）に、それぞれシャチの魅力を熱烈プレゼン。離れていても二人が通じ合っているというエモーショナルなシーンを展開する。

一方、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）は、父・浩次郎（塚地武雅）がバイク便で届いた封筒を見て思いつめている姿を不審に思う。

さらに、浩次郎は険しい表情で優我らの働く「藺牟田メディカルデータ」に向かい…。

ついに、優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相に一歩近づけるのか？ 今回も真之介が見せる優我へのナイスサポートにも注目だ。

大橋が「さらに物語に奥行きが出てくると思います！」とオススメする今回。はたして優我の“リベンジ”の行方、そして優我と花との恋愛模様の進展はいかに？