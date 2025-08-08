Tani Yuuki、NHK『みんなのうた』に提供した「万有引力」のMV公開！音源の配信もスタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■青春の葛藤や悩み、“生きていく”という強い衝動を、走り続ける少年少女で表現！

Tani Yuukiが新曲「万有引力」を8月8日にデジタルリリース、MVも公開した。

「万有引力」は、NHK『みんなのうた』8～9月の放送曲として「人生とは何か」をテーマに書き下ろした楽曲で、8月1日からオンエアがスタートしている。

「人はなぜ生きていくのか？ なぜこの“生”というものを繋いでいくのか？」という漠然とした問いかけに真正面から向き合った本作。

「宇宙や星、これから続いていくであろう世界から見れば、瞬きくらいの生涯のなかで辛いと知りながら、痛みを伴いながらなぜ人は繋いでいくのか？ なにを繋いでいくのか？」という“繋いでいく”というキーワードをもとに、青春時代に誰もが一度は感じるテーマを壮大なスケールでドラマチックに歌い上げている。

MVでは、青春の葛藤や悩み、“生きていく”という強い衝動を、走り続ける少年少女で表現。モノクロの映像で全編が構成されており、より躍動感が胸に迫ってくる作品となっている。

なお、Tani Yuukiは現在、デビュー5周年イヤーを祝うリリースイベントツアーを開催中。詳細はオフィシャルサイトで。

リリース情報

2025,08.08 ON SALE

DIGITAL SINGLE「万有引力」

『みんなのうた』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/minna/

Tani Yuuki 5周年特設サイト

https://taniyuuki.com/feature/5th

『Tani Yuuki デビュー5周年記念リリースイベント』の詳細はこちら

https://taniyuuki.com/news/detail/50872

Tani Yuuki OFFICIAL SITE

https://taniyuuki.com/