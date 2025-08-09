日本テレビ系で9月に放送されるスペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』で主演を務める松下洸平のクランクインコメントが到着した。

『放課後カルテ』は、日生マユの同名マンガが原作の“保健室ヒューマンドラマ”。学校医として小学校に赴任してきた小児科医の牧野（松下洸平）は、文句ばかりで口も態度も大きい問題ドクター。しかし鋭い観察眼で子どもの小さなサインも見逃さず、救っていく。“言葉にできないSOS”を見抜き、未来へ向かう子ども達の背中を押す。

スペシャルドラマ『放課後カルテ2025秋』で牧野が向き合うのは、これまでの小学校の児童だけではなく、彼らが進学した中学校、そして病院にいる子どもたち。

クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎えて松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せた。

松下洸平 コメント最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です（笑）！ クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラのときもそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの『放課後カルテ2025秋』をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！（文＝リアルサウンド編集部）