櫻井翔主演ドラマ『放送局占拠』第5話！武装集団“妖（あやかし）”のリーダー・般若がついに面を脱ぐ

櫻井翔主演の日本テレビ系土曜ドラマ『放送局占拠』の第5話が、8月9日21時から放送される。第5話では、ついに武装集団“妖（あやかし）”のリーダー・般若が面を脱ぎ、正体が判明する。

■第5話あらすじ

武装集団“妖”の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵（櫻井翔）は、手掛かりを知る都知事・大芝（真山章志）を取り調べるが、その最中、大芝が謎の感電死を遂げる。

指揮本部内で都知事が殺害される前代未聞の事態に、捜査員たちは騒然。仕掛けた犯人は、まだ近くにいるはず。警備部長の屋代（高橋克典）は直ちに建物を封鎖して犯人を捜索するが、不審な人物は見つからない。まさか犯人は、警察関係者!? 内部の犯行を疑う本庄（瀧内公美）は、警察に紛れ込んだ敵を炙り出すため、志摩（ぐんぴぃ）に極秘任務を命じる。

一方、始末屋“のっぺらぼう”の正体が菖蒲（北村優衣）だったことで、不意を突かれた大和（菊池風磨）と伊吹（加藤清史郎）は、監禁され…。

2時間以内に日出の闇を暴かなければ、日出は釘刺しにされて死に至る。釘が入ったパイバズーカの噴射まで、残り時間は90分。急ぐ武蔵は、5年前の事件を調べる。そんななか、テレビ局では人質たちの仲間割れが。警察の裏切り者はいったい誰なのか!? 待ち受ける衝撃の真相とは!?

そしてスタジオでは、化け猫、河童、そしてついに般若が面を脱ぐ！

■『放送局占拠』はリアル企画も大好評！

◇ポップアップショップ開催

東京スカイツリータウン 東京ソラマチ ウエストヤード4階にあるテレビ局公式ショップ ツリービレッジにて『放送局占拠』のポップアップショップが開催中。シリーズ過去作の『大病院占拠』『新空港占拠』で使われた武装集団のお面や、武蔵が着用していた衣装、台本など、豪華展示物が目白押し。武蔵と大和のアクリルスタンドやステッカーなど、番組公式グッズも発売中だ。開催は8月22日まで。

◇妖（あやかし）お面ぬりえ

妖お面が作れるダウンロード施策も実施。解禁された妖のお面を、公式サイトで無料ダウンロードすることができ、ダウンロードしたデータをA4サイズの紙に印刷して厚紙に貼り、好きな色を塗って妖お面が作れる。色を塗ったお面は「#放送局占拠ぬりえコレクション」を付けてぜひSNS投稿しよう。

TVerでは、“妖”のリーダー・般若が明らかになる第5話の放送までの間、第1話から第4話までが無料で観られる“イッキ見Week”を実施中だ。

番組情報

日本テレビ『放送局占拠』

08/09（土）21:00～ ※第5話

出演：櫻井翔 比嘉愛未 加藤清史郎 曽田陵介 ぐんぴぃ 齊藤なぎさ 山口大地 真山章志 亀田佳明 北代高士 吉田芽吹 宮部のぞみ 吉田帆乃華・瀧内公美・ソニン / 芝大輔 瞳水ひまり 駿河太郎 ともさかりえ / 高橋克典 / 片岡礼子 福澤朗 戸次重幸 / 菊池風磨

演出：大谷太郎 茂山佳則 西村了

脚本：福田哲平

主題歌：Snow Man「W」

ドラマ『放送局占拠』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dbs3/

ドラマ『放送局占拠』TVer

https://bit.ly/dbs3_ntv_Art_TVer