日本テレビ系で8月2日に放送される櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第5話にて、武装集団・妖（あやかし）のリーダー・般若とメンバーの化け猫、河童の素顔が明らかになる。

櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。

8月9日に放送される第5話。武蔵（櫻井翔）の目の前で、都知事が絶命。妖の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵は、手掛かりを知る都知事・大芝（真山章志）を取り調べるが、その最中、大芝が謎の感電死を遂げた。

指揮本部内で都知事が殺害される前代未聞の事態に、捜査員たちは騒然。犯人はまだ近くにいるはず。警備部長の屋代（高橋克典）は直ちに建物を封鎖して犯人を捜索するが、不審な人物は見つからない。犯人は警察関係者か。内部の犯行を疑う本庄（瀧内公美）は、警察に紛れ込んだ敵をあぶり出すため、志摩（ぐんぴぃ）に極秘任務を命じる。

一方、2時間以内に日出の闇を暴かなければ、日出は釘刺しにされて死に至る。急ぐ武蔵は、5年前の事件を調べるが……。そんな中、テレビ局では人質たちの仲間割れが始まる。警察の裏切り者は一体誰か。ついに般若が面を脱ぐ。

TVerでは、第5話放送までの間、第1話から第4話までが無料で見られる“イッキ見Week”を実施中だ。

