連日続く猛暑のため、日常生活ではエアコンの効いたマイカーでの移動、

さらに、お盆シーズンでの帰省など、”車”で移動する機会が増えると思います。

【写真あり】"畳"に”フェンス "や”ダクト”まで「なんで道路にこんなものが...？」

ここで気を付けたいのが、幹線道路や高速道路など道路上の「落下物」です。

筆者も一度、バイパスを走行中に、布団が落ちていて、慌てて回避した経験があります。

こちらは今年7月に岡山県倉敷市の国道2号で積み荷の石灰が散乱した時の状況【画像①】です。

落下物は後続車にとって大変危険なもので、大きな事故につながりかねません。



積み荷を落とし、後ろを走る車に損害が出た場合、責任は落とした車のドライバーが問われます。また、落下物は道路上で回収する人にとって大変危険を伴う作業です。



”落下物”の現状を、国土交通省とNEXCO西日本に確認すると「なんで道路にこんなものが？」驚くような実態が分かりました。

国道２号では「畳」が…、道路は座るところではありません

ー夏の時期 国道で多くみられる落下物はどんなものがありますか？



(国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所)

「夏のシーズンは、ペットボトルなど飲料容器が特に多いです」

岡山国道事務所が管轄する国道で見つかった落下物の一部を教えてもらいました。画像を見てみましょう。

今年6月、国道2号で見つかった「畳」【画像②】です。

こちらは、国道2号で昨年9月に確認された「パレット」【画像③】です。車が乗りあげると大変危険です。

今年3月に国道2号で確認された「ブルーシート」【画像④】です。ブルーシートが風に飛ばされ、車のフロントガラスにかぶさり視界がふさがる、そんなシーンを想像すると怖いですね。

2023年10月、国道2号で確認された「脚立」【画像⑤】です。

落下物は意図せず車から落ちるものですが、残念ながら道路上へのゴミの投棄も問題となっています。こちらは、2023年、国道2号に捨てられていたゴミの様子【画像⑥】です。

回収されたゴミはトラックの荷台いっぱいに【画像⑦】。路肩にたまったゴミも、風などで走行車線まで飛ばされると事故につながるおそれがあるため、ポイ捨は絶対にやめましょう。

落下物を見つけたら通報を

岡山国道事務所では、道路上で落下物を発見した場合、通報するよう呼びかけています。



(国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所)

「道路パトロール中に発見した場合は、その場で速やかに回収しています。また、通報があった場合も、通報を受信した後、速やかに回収できるよう、24時間体制を確保しています」



「通行中に落下物を発見された場合は、110番通報か、＃9910（道路緊急ダイヤル）まで通報してください」

高速道路では「フェンス」や「アルミダクト」が…

国土交通省は各高速道路会社が処理した落下物の件数をまとめていて、最新（2022年度）のとりまとめでは、全国で25万8000件の落下物が確認されています（動物との接触事故＝ロードキルを除く）。



NEXCO東日本：7万4200件

NEXCO中日本：4万9300件

NEXCO西日本：9万5100件

本四高速：4万600件

首都高速：1万9500件

阪神高速：1万5100件

高速道路での落下物 ワースト3

名神、中国、山陽道などを管理するNEXCO西日本によりますと、高速道路の落下物・ワースト３は以下のものだということです。



1位 プラスチック・ビニール・布類(毛布・シート類)

2位 自動車部品類 （タイヤ・自動車付属品）

3位 木材など（角材・ベニヤ板）

このほか、NEXCO西日本の管内では「金網フェンス」や「アルミダクト」【画像⑧・⑨】といったものもあったということです。

高速道路で落下物を見かけた場合の対応は？

ー落下物を見かけた場合の対応は



（NEXCO西日本中国支社・広報課）

「道路緊急ダイヤル（#9910）で通報をお願いいたします。（携帯電話等からの通報は必ず同乗者の方からお願いいたします。）料金所係員への連絡、SA・PAの非常電話での通報も可能です」



ー落下物に気を付けるため 運転で心がけることを教えてください



（NEXCO西日本中国支社 広報課）

「高速道路を運転する際は、前車との車間距離を十分にとり、わき見運転に気を付けて走行してください。情報板に『落下物あり』の表示を確認したら、速度を落とし、注意しながら走行してください」

「落下物は、後続車両が衝突や乗り上げ、巻き込み等を起こすほか、落下物を避けるため、無理な車線変更を余儀なくされるなどにより、重大事故に繋がる恐れがあります。落下物は落とし主の責任であり、交通反則行為となります。また、第三者に損害を与えた場合、落とし主に賠償の責任が生じるほか、『道路交通法』や『自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律（自動車運転死傷行為処罰法）』等の違反により法律で罰せられます」



「高速道路走行前には積荷へシートをかけ、ロープで固定するなど、落下防止措置をとっていただくとともに、長距離・長時間走行の場合は、途中の SA・PA 等でも再チェックしていただきますようお願いします」

長期休暇、車で遠出を計画している人は、道路で”思わぬ落とし物”に注意する必要があります。