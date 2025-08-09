松下洸平、ドラマ『放課後カルテ2025秋』クランクイン！「もう“完全牧野”です！（笑）」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月に続編の放送が決定した『放課後カルテ2025秋』。主人公の小児科医・牧野を演じる松下洸平のクランクインコメントが到着した。

■超偏屈な小児科医・牧野が、今度は中学校、そして、病院の子どもたちと再び向き合う

小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下洸平）が、今度は中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。

中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し 「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、あらたな不安も抱え…。

そんななか、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。「病気」だけではなく「心」も見ないといけないと、学校で知ったはずの牧野だが…。

あらたな困難にぶつかる子どもたち。 牧野は彼らの「言葉にできないSOS」にどのように向き合うのか？

クランクインとなったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎えて松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せた。

■松下洸平 コメント

最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です！（笑）

クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラの時もそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの『放課後カルテ2025秋』をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！

