¡Ú¹Ã»Ò±à¡Û²Ö´¬Åì¤¬½éÀïÆÍÇË¡¡¥Ê¥¤¥ó¤òà¥Þ¥Ã¥¹¥ë½¸ÃÄ²½á¤µ¤»¤¿£Ï£ÂµÆÃÓÍºÀ±¡õÂçÃ«æÆÊ¿¤Î¼Ì¿¿
¡¡Âè£±£°£·²óÁ´¹ñ¹â¹»ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î£´ÆüÌÜÂè£±»î¹ç¤¬£¸Æü¤Ë¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢²Ö´¬Åì¡Ê´ä¼ê¡Ë¤¬¥»¥ó¥Ð¥Ä½àÍ¥¾¡¤Î¶¯¹ë¡¦ÃÒÊÛÏÂ²Î»³¤Ë£´¡½£±¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡££²Ç¯¤Ö¤ê¤Î½éÀïÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏÅÁÅý¤ÎÇØÈÖ¹æ£±£·¤òÇØÉé¤¦ÀèÈ¯¡¦èßÃ«¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬¡¢£¹²ó£±¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¡£ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î½é²ó¤Î¹¶·â¤Ç£²ÅÀ¤òµó¤²¡¢£µ²ó¤Ï£³ÈÖ¡¦¿·ÅÄ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢£¶²ó¤Ë¤Ï¹â¶¶Ï¡¡Ê£³Ç¯¡Ë¤ÎÅ¬»þÂÇ¤ÇÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡²Ö´¬Åì¤Î»ý¤ÁÌ£¤Î°ì¤Ä¤ÏÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿¶¯¤¸¤ó¤ÊÆùÂÎ¤«¤éÊü¤¿¤ì¤ë±Ô¤¤ÂÇµå¡££¶²ó¤Ëº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¹â¶¶Ï¡¤Ï£±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¹£°¥¥í¡¢£´ÈÖ¤Î¸Å¾ë¡Ê£²Ç¯¡Ë¤Ï£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£¹£´¥¥í¤È°Ò°µ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë¡£¹â¹»À¸Î¥¤ì¤·¤¿ÂÎ³Ê¤Ï¡¢¤¢¤ÎÂçÊª£Ï£Â¤¿¤Á¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿»ºÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥ó¤Î°ì¿Í¤Ï¡Ö¥¦¥¨¡¼¥È¥ë¡¼¥à¤ÎÊÉ¤Ë¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»Ñ¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ò£±£°Ëç°Ê¾å¤ÏÅ½¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊµÆÃÓ¡ËÍºÀ±¤µ¤ó¤¬¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤¹¤ë»Ñ¡¢ÂçÃ«¡ÊæÆÊ¿¡Ë¤µ¤ó¤¬³«µÓ¤·¤Æ½ÀÆð¤¹¤ë»Ñ¤È¤«¡×¤È¾Ú¸À¡£¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ä¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ëÆùÂÎ¤äÀµ¤·¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤Î¡Ö¤ª¼êËÜ¡×¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶ÚÆù¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢£±£°£°¥¥í¤Î¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤ò£±£°²óÏ¢Â³¤Ç»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Û¤É¤Îà¶Ú¥È¥ì¥Þ¥Ë¥¢áº´¡¹ÌÚÍÎ´ÆÆÄ¡Ê£µ£°¡Ë¡£Áª¼ê¤Ï¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë¹½¤ä¤ëµ¤¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¡ÊÂçÃ«¤È¡ËÁ´Á³°ã¤¦¤¸¤ã¤ó¡ª¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂçÀèÇÚ¤¿¤Á¤Î¶ÚÆù¤ËÆ´¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤Æ¡¢ÌÛ¡¹¤ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¤À¡£ÀèÈ¯¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¹â¶¶Ï¡¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹£±£±£°¥¥í¤ò¾å¤²¤ë²øÎÏ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹±¦ÏÓ¡¦¶âÌî¡Ê£³Ç¯¡Ë¤â£¸£µ¥¥í¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤Ê¤Éà¥Þ¥Ã¥¹¥ë½¸ÃÄ²½á¡£¶âÌî¤Ï¡ÖÆþ³ØÅö½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾®¤µ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤ó¤É¤óÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤¿¡£¡¡
¡¡°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆñÅ¨¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤·¤¿²Ö´¬Åì¥Ê¥¤¥ó¡£À»ÃÏ¤ÇÊ¬¸ü¤¤ÆùÂÎ¤È¶ÚÎÏ¤òÂ¸Ê¬¤ËÌöÆ°¤µ¤»¡¢Èá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£