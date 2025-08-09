絶好調で32歳の初陣に臨む。首位・ソフトバンクはきょう9日から本拠地・みずほペイペイドームで2位・日本ハムとの首位攻防3連戦。初戦が誕生日でもある近藤健介外野手のバットに期待が懸かる。8月に入って6試合で打率.556、4本塁打、9打点と打棒爆発。同日は双子の娘の誕生日でもあり、気合十分だ。夏男のバットで1ゲーム差で追いかけるライバルを引き離しにかかる。

近藤が生まれた「野球の日」の8月9日に試合があるのは23年のソフトバンク加入後では初めて。しかも相手は熱いペナント争いを演じている古巣・日本ハム。絶好調の夏男は燃えていた。

「ファイターズは強いですからね。これから先（レギュラーシーズンは）まだ長いけど直接対決。一つのミスで流れがすぐに変わるので、しっかりとした野球をやっていきたい」

チームは6カード連続勝ち越し中で首位を走り、2位・日本ハムと1ゲーム差で本拠地での首位攻防戦3連戦を迎える。特に8月に入ってからの近藤のバットの破壊力はすさまじい。「見え方を含め、いい状態といえばいいかな」。6試合で打率・556（18打数10安打）。5日のロッテ戦での1試合2発など4本塁打、9打点を稼ぎ、12四球を選んで出塁率・733は脅威の数字だ。

さらに明るい材料がある。試合で守備に就く日も近い。5日の試合前シートノックでは6月17日の広島戦で左かかとを痛めて以降初めて右翼の守備に就いた。「もう、そろそろいけますかね。あとは（首脳陣と）話してからですね」。きょう9日からの3連戦中に「右翼・近藤」で出場する可能性も十分にある。

誕生日前日でオフだった8日には都内の自宅で前祝いした。一昨年の8月9日には第2、第3子となる双子の女児が誕生。「娘も誕生日なのでパーティー」と父親の優しい顔ものぞかせた。夏の甲子園では春夏連覇を目指す母校・横浜（神奈川）が快勝発進。「当然、気にしていますし、頑張ってほしいです」。大会前にバットと試合用の手袋を寄贈した後輩たちから力をもらった。

昨年の31歳シーズンはパ・リーグ制覇を果たすも、日本一は逃した。32歳となり再挑戦する。「一年間、早かったですね。この年齢になると一年、一年が早くなる。大事にまた野球がうまくなるように上を目指してしていきたい」。向上心の塊でもある野球小僧が、勢い止まらないバットで日本ハムを突き放しにかかる。 （井上 満夫）