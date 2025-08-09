女子プロレス「マーベラス」の彩羽匠（３２）が、団体の１０周年興行（来年５月５日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）でカリスマ・長与千種（６０）とのＧＨＣ女子王座戦をブチ上げた。

８日の後楽園大会で彩羽は、Ｓａｒｅｅｅと保持するＡＡＡＷタッグ王座のＶ２戦で、センダイガールズのワールドタッグ王者・チーム２００キロの橋本千紘＆優宇を迎え撃った。両軍が一進一退の攻防を展開する激闘を繰り広げ、３０分時間切れドローで同王座を防衛した。試合後、彩羽は「勝てなくて悔しい。でも、うちらはここからなので心折れてない。個人でも強いですけど、タッグでも強いところを見せていきます」と語気を強めた。

大会冒頭で来年５月に団体の１０周年記念大会を開催することが発表された。長与に憧れスターダムからマーベラスに移籍し、旗揚げから参加。団体の歴史を全て見てきた彩羽は「苦しい時期もいっぱいあったけど、いま一人ひとりの選手が育って、どこの団体に出しても恥ずかしくない状態になっている。横浜ＢＵＮＴＡＩはマーベラスの底力を見せつけたいと思ってます」と意気込んだ。

現在、彩羽はマーベラスのＡＡＡＷタッグ王座に加えＡＡＡＷシングル王座、ノアのＧＨＣ女子王座、スペインのＲＣＷ女子王座を保持。来年のビッグマッチまで全王座を防衛することを誓いつつ、ビッグな構想を明かした。「今、ＢＵＮＴＡＩでやりたい候補として…ＡＡＡＷタッグの防衛戦をやりたいのと、ＳａｒｅｅｅさんとＩＷＧＰ女子とＧＨＣ女子をかけてどっちが強いのかを試したい。あともう一つがＧＨＣ女子のベルトかけて長与さんと戦いたいな、なんて…」と語った。

長与は昨年１１月に行われたＧＨＣ女子王座の初代王者決定ランブルに出場。登場してすぐに脱落したが、彩羽は「長与さんきっとＧＨＣ女子のベルト欲しいと思うんですよ。自分としても長与さん一筋で『スターダムにいれば安泰』と言われていたところを飛び出してマーベラスに来たので、わがまま聞いてほしいですよね。全力の長与さんを引き出して、もう１度勝ちたい」と憧れとの対戦を熱望した。

最後には「長与さんから防衛できればＧＨＣ女子のベルトの価値も上がるはず。長与イズム、そして全女イズムを受け継いだ自分が、マーベラスが女子プロレスのトップだっていうところ見せたい」と決意表明。彩羽の思いは師匠に届くのか…。