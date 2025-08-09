Snow Manº´µ×´ÖÂç²ð¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à¡Ù¤ÇÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¿Ï²ç¥·¥êー¥º¡Ùºî¼Ô¤ÈÂÐÌÌ¤·Âç¶½Ê³
¢£¿Ï²ç¥Õ¥¡¥óº´µ×´ÖÂç²ð¤¬¡Ö¤½¤ì¤òÎÈ¤Ë¤¤¤Þ¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¸ì¤ë¿Ï²çºîÉÊ¤Î³Ê¸À¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¤ÈÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡£
8·î9Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢1991Ç¯¤ËÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¥·¥êー¥º6ºîÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿Âç¿Íµ¤³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¡Ø¿Ï²ç¡Ê¥Ð¥¡Ë¥·¥êー¥º¡Ù¤ò¤Õ¤¿¤ê¤¬¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£
¢£Ï¢ºÜ³«»Ï¤«¤éº£Ç¯¤Ç34Ç¯¡¢º¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¿Ï²ç¥·¥êー¥º
³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¤Î¶â»úÅã¡Ø¿Ï²ç¥·¥êー¥º¡Ù¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¤·¡¢¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÎß·×156´¬¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï1²¯Éô¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¿Íµ¤ºîÉÊ¡£
¿Ï²ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë2»þ´ÖÆþ¤ê¿»¤ë¤Û¤É¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤¬Âç¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦º´µ×´Ö¤Ï¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã!!¡×¤È¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÂç¶½Ê³¡£¤½¤ó¤Êº´µ×´Ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¡¢ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¡ª¡¡¤ä¤Ù¤§¡ª ¤³¤ìÀ¼¤Ç¤«¤¤¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¸«¤»¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Ë¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡È¤ª¤·¤Ä¤¸¤µ¤ó¡É¤Î1¿ÍÌÜ¤Ï¡¢¿Ï²ç¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¥³¥é¥Ü¼Ì¿¿½¸¤ò½Ð¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î¤¨¤Ê¤³¡£¤½¤·¤Æ2¿ÍÌÜ¤Ë¡¢¿Ï²ç¤Î30¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¸ø¼°¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ËÄó½Ð¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤â¤³¤µ¤ó¤ò·Þ¤¨¡¢ÃËÀ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½÷À¤ò¤â¤È¤ê¤³¤Ë¤¹¤ë³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¡Ø¿Ï²ç¥·¥êー¥º¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡Ø¿Ï²ç¥·¥êー¥º¡Ù3¤Ä¤Î¡È¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤òÅ°Äì¿¼·¡¤ê¡ª
¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤Ä¤Ä¡¢
1¡¢¥¥ã¥é¤Î¶¯¤µ¤¬°ìÈ¯¤ÇÊ¬¤«¤ë¡ª¡¡¿Ï²ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÉ½¸½ÊýË¡
2¡¢³ÊÆ®¥Þ¥Ë¥¢¤Îºî¼Ô¤¬ÉÁ¤¯¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ¬»¦µ»¤Î¿ô¡¹
3¡¢¥Ð¥È¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ª¡¡´¶Æ°¤Î¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë
¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î¿ä¤·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¥Ð¥È¥ë¥Þ¥ó¥¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬²¿¤é¤«¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¡¹¤¢¤ë¤¬¡¢¿Ï²ç¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÏÁ´°÷À¸¿È¤Î¿Í´Ö¡£ÅØÎÏ¤·¤ÆÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶¯¿Ù¤ÊÆùÂÎ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀï¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢¿Ï²ç¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈÆÃ¤ÊÉ½¸½ÊýË¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÆüÂ¼¤Ï¡Ö¤³¤ì¿Í´Ö¤Ê¤Î¡©¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¿Ï²ç¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò¤Ò¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¿Ï²ç¥Õ¥¡¥ó¤Îº´µ×´Ö¤¬¡Ö¤¢ー¡ª¡¡¤³¤ìÂç¹¥¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¥·ー¥ó¤â¾Ò²ð¡£
ÈÖÁÈ¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤Èºî¼Ô¤ÎÈÄ³À·Ã²ð¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£Æ´¤ì¤Î¿ÍÊª¤ÎÅÐ¾ì¤Ëº´µ×´Ö¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇú¥¢¥¬¤ê¡ª
¤½¤·¤Æ¿Ï²ç¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤¬¡¢¡Ö¤½¤ì¤òÎÈ¤Ë¤¤¤Þ¤³¤Î·ÝÇ½³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È¸ì¤ë¡¢¿Ï²ç¤«¤é³Ø¤ó¤À³Ê¸À¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
Ï¢ºÜ¤«¤é34Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Î³ÊÆ®¥Þ¥ó¥¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿Ï²ç¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëº´µ×´Ö¤ËÊÂ¤ó¤Ç¡¢ÆüÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡È¿ä¤·¡É¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡ÊüÁ÷¤Ï¡¢8·î9Æü23»þ30Ê¬¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù
08/09¡ÊÅÚ¡Ë23:30～23:55
¢¨ÊüÁ÷¸å¤«¤éTVer¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü
½Ð±é¡§º´µ×´ÖÂç²ð¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÆüÂ¼Í¦µª¡Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¡Ë
ÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.ntv.co.jp/sakuhimu/