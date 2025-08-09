ソフトバンクはチームトップ9勝で並んでいる「3本柱」で首位固めを目指す。1ゲーム差の2位・新庄ファイターズときょう9日から本拠地で首位攻防3連戦。有原が初戦に先発し、モイネロ、大関の順で続く予定だ。

8日にみずほペイペイドームで行われたピックアップ練習を見守った小久保監督は「後半戦のローテーションを組む時に、ここに合わせてきたので」と説明した。2週間後の週末（22〜24日）にも敵地での直接対決が控えており、先発ローテーションを再編した。防御率1・28でリーグ1位のモイネロは前回7月29日の日本ハム戦での登板後に登録を抹消され、中11日で満を持して臨む。

初戦を託された有原も万全の態勢だ。6月以降は7連勝中。7月度の月間MVPに輝いた。日本ハムとの前回7月1日の対戦では今季初完封という最高の形で古巣相手の自身初勝利を飾った。「とにかくチームが勝てるように粘り強く頑張りたい。足もあるし長打を打てる選手もいる。一人一人に向かっていきたい」と力を込めた。

3投手とも今季対戦成績は頼もしい。有原が2試合1勝1敗、防御率1・59、モイネロは5試合3勝0敗、同1・29、大関は1試合1勝0敗、同1・29だ。最高の3人でリードを広げる。 （木下 大一）