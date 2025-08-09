優我（大橋和也）と花（渋谷凪咲）が期限付きの恋人に！『リベンジ・スパイ』第5話でふたりの会話がシンクロ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「さらに物語に奥行きが出てくると思います！」（大橋和也）

大橋和也（なにわ男子）と渋谷凪咲が共演するテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』の第5話が、8月9日に放送される。

本作は、兄の復讐を誓うスパイの青年・菅原優我（大橋）と、そのターゲットの会社の社長令嬢・藺牟田花（渋谷）が織りなす、笑いあり、胸キュンありのスパイラブコメディ。

7月26日放送の第4話では、“リベンジ”に燃える優我が、花を利用するべくデートなどで距離を縮め、期限付きではあるものの彼氏になることに成功した。SNSでは「花ちゃんと正式に付き合うことになって、これからどんな展開を迎えるのかドキドキ…」、「一気に話が進展しそうで気になり過ぎる！」など、ふたりの恋模様の行方に大注目が集まっている。

また、雷雨の中で、優我が過去のある出来事のフラッシュバックにさいなまれるなど、大橋が体現する優我の“多面性”も大きな見どころとなったが、これにも「優我くんの悲しい過去が明かされて胸が苦しい」、「感情のアップダウンが激しくて見応えタップリだった！」など、ストーリーに引き込まれるファンが続出した。

TVerでは現在1話～4話を公開中。今なら全話を一気見できる。

■大橋の記念すべきバースデーに放送される5話は一気に物語が動く気配!?

8月9日放送の第5話では、“優我が花を泣かせるまで”の期限付きで花の彼氏になることに成功した優我。なんと花は、ウソっぽくなく泣く方法を考えて――？ それでも、優我からシャチのシールをプレゼントされるとこっそりと笑顔になるなど、心の距離はすっかり縮まっているようで…？

そんななか、まるでリンクするかのように、花は上司の桜小路章（高橋光臣）に、優我は後輩の高塔聖人（大地伸永）に、それぞれシャチの魅力を熱烈プレゼン!? 離れていてもふたりが通じ合っているというエモーショナルなシーンは必見だ。

一方、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）は、父・浩次郎（塚地武雅）がバイク便で届いた封筒を見て思いつめている姿を不審に思う。さらに、浩次郎は険しい表情で優我らの働く「藺牟田メディカルデータ」に向かい…？ ついに、優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相に一歩近づくことができるのか…!? 今回も、真之介が見せる優我へのナイスサポートに注目。

大橋が「さらに物語に奥行きが出てくると思います！」とおススメする見逃し厳禁の回に。果たして、優我の“リベンジ”の行方は――？ そして、優我と花との恋愛模様の進展はいかに!?

■第5話あらすじ

期限付きではあるが、藺牟田花（渋谷凪咲）の彼氏になることに成功した菅原優我（大橋和也）。「計画は順調に進んでいる」と、尊敬する亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を探る“リベンジ”への決意を改めて心に誓う。

一方の花は、“優我が花を泣かせるまで”がお付き合いの期間となったことから、なんとかウソっぽくなく泣く方法を考える。優我は、そんな彼女を待ち伏せ。ふたりで一緒に出社するが、その姿を見た女性社員たちがざわつくことに！ 花は人目を気にしながらも、優我のスマホケースに入れられたシャチのシールが気になってしまい…？ それに気が付いた優我は、ふたつあったシールのうちひとつをプレゼント。花は、こっそりと笑顔になる。

また、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）は、父親・浩次郎（塚地武雅）がバイク便で届いた封筒を見て思いつめている姿を不審に思い…。

やがて、桜小路章（高橋光臣）とミーティングに出向いた花。桜小路が花のスマホケースに挟まれたシャチのシールに反応したことで、「シャチに惹かれるのは二面性」などと溢れ出る言葉が止まらなくなる。その頃、優我もまた、シャチに興味のない後輩の高塔聖人（大地伸永）に、シャチの二面性について熱く話し続けており、奇しくもふたりの会話はシンクロして…？

そんななか、真之介から優我に連絡が…。なんと、様子のおかしかった浩次郎が「藺牟田メディカルデータ」に向かっているとのことで…？ いったい何が――!?

『リベンジ・スパイ』第5話は、8月9日23時30分から放送。

番組情報

テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

08/09（土）23:30～00:00 ※第5話

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新 他

溝端淳平 高嶋政伸（「高」は、はしごだかが正式表記）

脚本：松田裕子

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

