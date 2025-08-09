【放送局占拠 第5話】武蔵、目の前で都知事が絶命 武装集団リーダー・般若の素性判明か
【モデルプレス＝2025/08/09】嵐の櫻井翔が主演を務める日本テレビ系ドラマ「放送局占拠」（毎週土曜よる9時〜）の第5話が、9日に放送される。
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年の「大病院占拠」、2024年の「新空港占拠」と続編が制作され、今作で3作目。来たる東京都知事選挙に向け選挙特番を放送中の「テレビ日本」を、突如として妖怪の面をかぶった「妖（あやかし）」と名乗る武装集団が占拠。一瞬でも気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスが開幕する。
櫻井のほか、比嘉愛未、加藤清史郎、曽田陵介、ぐんぴぃ、齊藤なぎさ、山口大地、真山章志、亀田佳明、北代高士、吉田芽吹、宮部のぞみ、吉田帆乃華、瀧内公美、ソニン、高橋克典、片岡礼子、福澤朗、戸次重幸、菊池風磨（timelesz）らが出演する。
【速報】都知事感電死事件発生。武装集団リーダーの素性、判明か。武蔵（櫻井翔）の目の前で、都知事が絶命。妖の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵は、手掛かりを知る都知事・大芝（真山章志）を取り調べるが、その最中、大芝が謎の感電死を遂げた。
指揮本部内で都知事が殺害される前代未聞の事態に、捜査員たちは騒然。仕掛けたヤツは、まだ近くにいるはず。警備部長の屋代（高橋克典）は直ちに建物を封鎖して犯人を捜索するが、不審な人物は見つからない。まさか犯人は、警察関係者？内部の犯行を疑う本庄（瀧内公美）は、警察に紛れ込んだ敵をあぶり出すため、志摩（ぐんぴぃ）に極秘任務を命じる。
一方、2時間以内に日出の闇を暴かなければ、日出は釘刺しにされて死に至る。急ぐ武蔵は、5年前の事件を調べるが…。そんな中、テレビ局では人質たちの仲間割れが始まり…。警察の裏切り者は一体誰だ？待ち受ける衝撃の真相。ついに般若が面を脱ぐ。
