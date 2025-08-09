松下洸平「放課後カルテ2025秋」笑顔でクランクイン「完全に戻すことができました」
【モデルプレス＝2025/08/09】9月に続編の放送が決定した日本テレビ系ドラマ「放課後カルテ2025秋」。主人公の小児科医・牧野を演じる松下洸平のクランクインコメントが到着した。
【写真】松下洸平、川口春奈とキス寸前
クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎えて松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せた。
あの超偏屈な問題医が、帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が…？小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が今度は 中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。
中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた…。一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、 「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、新たな不安も抱え…。
そんな中、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。「病気」だけではなく「心」も見ないといけないと、学校で知ったはずの牧野だが…。新たな困難にぶつかる子どもたち。 牧野は彼らの「言葉にできないSOS」にどのように向き合うのか。（modelpress編集部）
最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です（笑）！
クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラの時もそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの「放課後カルテ2025秋」をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！
【Not Sponsored 記事】
【写真】松下洸平、川口春奈とキス寸前
◆松下洸平、笑顔でクランクイン
クランクインの場となったのは、牧野が勤める病院の小児科にやってきたある少女に向き合うシーン。クランクインを迎えて松下は「最初は少し不安もあったのですが、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう『完全牧野』です！」と手ごたえを感じた様子で笑顔を見せた。
◆松下洸平主演「放課後カルテ2025秋」
あの超偏屈な問題医が、帰ってくる。言葉や態度が悪いのは相変わらず。しかし、彼にもちょっと変化が…？小学校の保健室で「言葉にできないSOS」と向き合ってきた小児科医・牧野（松下）が今度は 中学校、そして、病院の子どもたちとも再び向き合う。
中学校という新しい環境に馴染めずにいた藤野一希は、父親が突然新しい母と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた…。一方、心臓病の手術を無事に終えた冴島直明は2年生に進級し、 「牧野先生みたいなお医者さんになる」と語るが、新たな不安も抱え…。
そんな中、病院にいる牧野のもとに、病気が再発し、生きる意味を見出せなくなった少女がやってくる。「病気」だけではなく「心」も見ないといけないと、学校で知ったはずの牧野だが…。新たな困難にぶつかる子どもたち。 牧野は彼らの「言葉にできないSOS」にどのように向き合うのか。（modelpress編集部）
◆松下洸平クランクインコメント
最初のシーンでは「牧野先生ってどんな喋り方だったっけ」と少し不安もあったのですが、衣装を着て実際にお芝居してみると、「ああ、こんな感じだったなあ」とどんどん思い出してきて、数シーン撮って完全に戻すことができました。もう「完全牧野」です（笑）！
クランクインして改めて感じたことなのですが、子どもたちのセリフ覚えが本当にパーフェクトで、「連ドラの時もそうだったなあ」と思い出しました。僕も子どもたちに負けないように、出演者の皆さん、スタッフの皆さんとこの「放課後カルテ2025秋」をしっかり作っていきますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください！
【Not Sponsored 記事】