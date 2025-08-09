　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比470円高の4万2290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては469.52円高。出来高は9677枚だった。

　TOPIX先物期近は3049ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.79ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 42290　　　　　+470　　　　9677
日経225mini 　　　　　　 42285　　　　　+465　　　183516
TOPIX先物 　　　　　　　　3049　　　　 +22.5　　　 14284
JPX日経400先物　　　　　 27480　　　　　+245　　　　1005
グロース指数先物　　　　　 788　　　　　　+3　　　　 536
東証REIT指数先物　　　　1885.5　　　　　+1.5　　　　　 2

