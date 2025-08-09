日経225先物：9日夜間取引終値＝470円高、4万2290円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比470円高の4万2290円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万1820.48円に対しては469.52円高。出来高は9677枚だった。
TOPIX先物期近は3049ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比24.79ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 42290 +470 9677
日経225mini 42285 +465 183516
TOPIX先物 3049 +22.5 14284
JPX日経400先物 27480 +245 1005
グロース指数先物 788 +3 536
東証REIT指数先物 1885.5 +1.5 2
