９８、９９年の有馬記念連覇、９９年宝塚記念を制すなどＧ１・４勝を挙げたグラスワンダーが８日に死んだことが分かった。ビッグレッドファームがホームページで発表した。３０歳だった。７日夕方から容体が悪くなり、８日夕方にこの世を去った。高齢に伴う体力の低下から多臓器不全を発症したものと診断されている。

９７年デビュー。無傷４連勝で朝日杯３歳Ｓ（現・朝日杯ＦＳ）を勝利し、Ｇ１初制覇。栗毛の怪物と騒がれた。９８年有馬記念で古馬を撃破し、グランプリ初Ｖ。９９年は同期のスペシャルウィークとの激闘を制して宝塚記念、有馬記念と春秋グランプリ制覇を達成した。

種牡馬として０８年ジャパンＣ覇者スクリーンヒーローなどを輩出。スクリーンヒーロー産駒のモーリス、そしてモーリス産駒のジャックドールなど４世代でＧ１制覇を飾っており、今もグラスワンダーの血を持つ競走馬が多数活躍している。

◇尾形充弘元調教師（現役時代に同馬を管理）「私がアメリカへ行って、この目で見て買ってきた馬で、私に初めてＧ１を獲らせてくれた馬です。グラスワンダーによって私は男になれたと思っています。名もなく貧しく美しくではないけれど、そこまで名血ではなかったかもしれないが、引退して種牡馬になってもスクリーンヒーローを輩出し、その子どもからモーリスが出ました。さみしい気持ちはあるけれど、年齢的に覚悟もしていました。ありがとう。感謝しています」