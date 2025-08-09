コスプレーヤーえなこ（31）が8日に、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて愛猫の軟骨肉腫を明かした。

えなこは愛猫の写真を添え「軟骨肉腫（鼻の癌）が見つかったのですが猫の軟骨肉腫はかなり珍しいらしく原因不明、症例がほぼない状況効きにくい場所、寛解は難しい中で放射線治療を受けています」と明かした。

さらに「9回目の放射線治療の全身麻酔で心停止。昨日の朝に病院から電話が来て『蘇生を行っているけどかなり厳しい』とこれはもう覚悟しないとな、と思っていたらなんと心停止から10分後に蘇生。その影響で脳に影響がありましたが今はその症状も落ち着いて寝ていました」と愛猫の現状を説明した。

また「心停止の原因はCT検査をして分かったのですが呼吸確保のため喉に管を入れていたら傷ができて（?）そこから体に空気が漏れて肺が潰れていたそうです。（今は空気を抜いたので大丈夫）これも原因不明（全身麻酔ができるか事前に検査してます）病院側もこのケースは初めてらしく、困惑してました」とつづった。

続けて「心停止10分は正直無理だと思っていた中での復活 珍しいことばかり起きているので今後の治療含めてどうなるのか分かりませんが猫の軟骨肉腫（鼻）で悩んでる人が他にもいたら本当に症例がなくて不安だと思うのでウチの子も頑張ってますよと伝えたい」と訴えた。