◆卓球 ◇ＷＴＴチャンピオンズ横浜 第２日（８日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）

男女シングルス１回戦が行われ、女子は世界ランク１１位の橋本帆乃香（２７）＝デンソー＝が同１２位の鄭怡静（台湾）を３―０で下し、対海外選手の連勝を４１に伸ばした。２８年ロサンゼルス五輪を見据え、４月に所属先や練習環境を一新。世界ランク急上昇のカットマンが２回戦で世界１位の孫穎莎（そん・えいさ）＝中国＝に挑む。同６位の張本美和（１７）＝木下グループ＝、９位の大藤沙月（２１）＝ミキハウス＝も勝ち上がった。

橋本が台湾のエース・鄭を圧倒した。コースや回転を変えた鋭いカットで相手の間合いでフォアドライブを打たせず、要所で攻撃に転じた。出足から１０連続得点でたたみかけ、第３ゲーム（Ｇ）は１０―５から追い上げられたが、冷静にタイムアウトを取って嫌な流れを切り、ストレート勝ち。「自分のやるべきことを最後まで迷わずにプレーできた」と胸を張った。

ＷＴＴチャンピオンズは初出場だ。時差１２時間のブラジルで国際大会を戦い、６日朝に帰国したばかり。本会場での練習ができず、前日は時差ぼけで「夜中に目が覚めて寝られなくて。びっくりするぐらい体調が悪くて大丈夫かなと思った」と苦笑したが、ホームの声援を力に変えて躍動した。

２７歳は今春、大きな決断を下した。「引退するまでに後悔なく卓球人生を送りたいと思った」。２８年ロス五輪に向けて環境を変えて挑戦することを決め、名門のミキハウスを退社し、実業団のデンソーに移籍。国際大会で一人で行動する機会が増えたことで自覚が深まり、練習も局面を切り取って反復するなど工夫した。１月時点で３１位だった世界ランクは「正直、自分でもここまで急激に上がるのはびっくり」と自己最高の１１位まで急浮上し、早田ひなを抜いて日本勢４番手に位置するプレーヤーになった。

７月のＵＳスマッシュで当時世界４位の王芸迪（中国）に衝撃のストレート勝ちを収めるなど、２４年から海外選手には４１連勝中だ。２回戦は世界１位の孫穎莎と激突。「自分が持ってるものがどれだけ通用するのか楽しみ。カットマンにしかできない戦い方を見せたい」。トップ選手では希少なカット主戦型。その誇りも胸に、横浜で高みを目指す。（林 直史）

◆橋本 帆乃香（はしもと・ほのか）１９９８年７月５日、名古屋市生まれ。２７歳。５歳で卓球を始め、大阪・四天王寺高、ミキハウスを経て、２５年４月からデンソー所属。佐藤瞳との女子ダブルスで１９年世界選手権個人戦銅メダル、２４年ＷＴＴファイナルズ福岡Ｖ。元気の源はさつまいもと甘いもの。右シェークカット主戦型。１６３センチ。