◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 花巻東４―１智弁和歌山（８日・甲子園）

智弁和歌山は、エース・渡辺颯人（３年）が５回３失点と花巻東（岩手）に攻略されるなど、夏は出場３大会連続で初戦敗退となった。

優勝候補が初戦で散った。３点を追う９回２死満塁、智弁和歌山の奥雄大が空振り三振に倒れると、一塁側アルプス席はため息に包まれた。エース右腕・渡辺颯人は５回５安打３失点。「３年間の思いが浮かんだ。最後は気持ちよく終わりたかった」と、目からは涙があふれ出た。

中学３年の春、渡辺は「寮生活をするなら（人間性も）きっちり学びたい」と入学を決めた。２１年夏には全国制覇を果たした強豪。幼なじみで世田谷西シニアの２つ先輩、青山達史（現・青学大）への憧れもあった。

春のセンバツは決勝で横浜に１１失点の大敗。負けず嫌いな性格に火が付いた。悔しさを糧に、大会後から１か月間はボールに触れず、週６日の筋トレで追い込んだ。「やらないと成長できない。覚悟を決めた」。腰の故障も恐れず、デッドリフトはストレートバーで２０５キロを挙げるほどに。胸、背筋、尻を鍛え上げ、最速は２キロアップの１４７キロになった。リベンジを誓った最後の夏だったが、勝利の女神はまたしてもほほ笑まなかった。

中谷仁監督（４６）の「１つのことを継続してやり続けること。自分との約束を守ること」という言葉を胸に刻む。幼稚園の時からプロ野球選手になるのが目標。進路は明言しなかったが、「日本一、次こそ必ず日本一になる」と力強く宣言した。その頬から涙は消えていた。（松ケ下 純平）

◆渡辺 颯人（わたなべ・はやと）２００７年６月２３日、横浜市生まれ。１８歳。六つ川小１年から野球を始め、６年時にＤｅＮＡジュニア入り。中学時代は世田谷西シニアに所属し、３年時にジャイアンツカップで大会史上初の完全試合を達成。Ｕ―１５Ｗ杯（メキシコ）にも出場。高校では１年春から内野手としてベンチ入り。２年春から背番号１。１８０センチ、９０キロ。右投右打。