Instagramに投稿されたのは、猫のライくんがソファの背もたれに身を預けてくつろいでいる姿。そこに、急に次男くんが現れると、近くに来られると思っていなかったのか、ソファから足を滑らせて焦っていたのだそう。動画は12.6万回以上も再生され、「次男くんの登場に明らかに焦りを感じてますよね」「ライくんびっくり!!したね～」とのコメントが集まっています。

【動画：『次男』が現れると、ソファでくつろいでいたネコが…】

ソファでくつろいでいるライくん

Instagramアカウント「rai_itosan_kai」に登場した、猫のライくん。ライくんは、ソファの背もたれの縁の部分でくつろぐのが好きで、よく寝そべっているのだそう。その姿から「背もたれの主」と飼い主さんは呼んでいるのだとか。

この日も、ライくんはお気に入りの場所でくつろいでいたとのこと。周りにはたくさんのぬいぐるみたちがあり、その中に紛れていると一瞬どこにいるのかわかりません。微動だにしない姿は、まるでお人形のよう。

次男くんの登場に事態は一変！？

しばらくすると次男くんが現れ、ライくんのすぐ横に腰をかけたのだとか。座った勢いで、ぬいぐるみが揺れると、ライくんも次男くんの存在に気が付き、顔を上げたのだそう。

ライくんは、突然の次男くんの登場に焦ったのか、身動きを取ろうとしたところ、慌てて足を滑らせてしまったのだとか。平常心を保とうとしていたものの、その焦りは行動に現れてしまっていたようです。

ソファの背もたれがお気に入り

ライくんは、ソファの背もたれやカーペットに、体をぺったりとくっつけてくつろぐのが好きなのだそう。両足を開いてお腹を地面にくっつけ、平らになっているのだとか。

ぺたんこになっているその姿は、まるでツチノコのようだと言われているのだそう。この状態のときは、頭の上にぬいぐるみを積んでも、落ちないとのこと。安定感が抜群なようです。

突然の次男くんの登場に、焦ってしまったライくんの姿は、Instagramで12.6万回以上も再生され、「脚の置き場所が全然定まらない」「一瞬どこにいるのか分からなかった～」「ライくんびっくり!!したね～。後ろ足ズベッ！って（笑）」「次男くんと大接近。ずいぶんわかりあえたみたいですね」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント「rai_itosan_kai」さまには、飼い主さん宅の4匹の猫と子どもたちの、のんびりとした生活の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「rai_itosan_kai」さま

執筆：高橋 実可子

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。