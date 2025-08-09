◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）

済美（愛媛）は３―５で東洋大姫路（兵庫）に敗れ、１回戦で姿を消した。愛媛大会無安打の１番・鎰谷典太朗二塁手（３年）が２安打２打点と奮闘した。

チーム念願のＨマークに、ベンチは沸き立った。ガッツポーズで応えた鎰谷典太朗は最高の舞台でトンネルから抜けだした。初回、先頭打者として右翼線を破る二塁打。愛媛大会は１９打数０安打の１番打者の復活を全員が願っていた。「やっと出た。『打ったぞ！』という気持ち」と今夏の初安打に笑みを浮かべた。

田坂僚馬監督（３８）は「県予選から１本もヒットが出ていないんですけど、不思議と外そうと思わない選手。誰よりもバットを振って努力していた。最後まで使い続けて何の後悔もない」と期待を寄せていた。愛媛大会中も打撃マシンでの特打に付き添い、マンツーマンで直接指導を行った。手を差し伸べてきた期待のリードオフマンがようやく快音を響かせた。

チームとしては３―５で東洋大姫路に敗れたが、鎰谷は４打数２安打１打点の活躍。「最高の場所。一生忘れない場所で試合ができて幸せです」。打率０割の苦労人が充実感を胸に甲子園を後にした。（藤田 芽生）