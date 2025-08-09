年収500万円でも「困ってない」40代男性、その理由は「住宅にかかる費用が全て妻持ち」

働き方の価値観が多様化する今、一概に収入の多寡だけが幸せの尺度ではなくなっている。投稿を寄せた神奈川県の40代男性（経理）は年収500万円だというが、その生活に満足している様子だ。

「住宅にかかる費用が全て妻持ちで、生活費（食費、水道光熱費等）だけなのでそれほど困ってはないです」

男性は「もちろん多いに越した事はないが」と前置きしつつも、現状の働き方に価値を見出しているようだ。

「収入が増える＝業務が増え責任も増えるので、今くらいのバランス（管理職でもないし、月の残業は繁忙期でも1〜2時間）がちょうどいい」

むやみに収入を追い求めるよりもプライベートを大切にできる働き方を望んでいるのだろう。（文：長田コウ）

年収950万円でも「満足していない」 その理由は……

一方で、より高い収入を求める人もいる。東京都の60代男性（団体の役員）は、年収950万円だと投稿。しかし、現状に不満を抱いているようだ。

「年収には満足していない。理由は年収の頭打ち確定。故にインフレが進むと実質的に目減り」

役員という立場でも昇給が見込めないことや、物価上昇を懸念しており、「1300万円以上なら納得」と具体的な希望額を明かしている。ただし年収が上がれば、税金や社会保険料も増えることを懸念している。

お金の価値観は人それぞれだ。どちらの投稿からも現代の多様な幸せの形がうかがえる。

