◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）

東洋大姫路（兵庫）が５―３で済美（愛媛）を破り、１４年ぶり夏の甲子園１勝を挙げた。昨冬の交通事故など度重なるけがから復帰した高田瑠心一塁手（３年）が自身初の聖地で同点の７回、好守で相手の勝ち越し打を阻止。勝利を呼び込んだ。

ようやくたどりついた大舞台で躍動した。３―３の７回２死二塁のピンチ。東洋大姫路の一塁手・高田が、ライナー性の打球を横っ跳びでグラブに収めた。「必死に追った結果。苦手な守備で目立ったのは、打つよりうれしい」。歓声と笑顔の仲間に迎えられ、その裏の攻撃での味方の勝ち越し劇を呼び込んだ。

昨年１１月の神宮大会では４強を経験。しかし１２月、練習を終えて自転車で寮に帰る途中、バス停の近くの下り坂で段差に引っかかり転倒した。そこに通りかかったバスと接触。「ほんま奇跡的。生きていて、良かったと思います」。右足甲の骨折で済んだが、足がパンパンに腫れて歩けず、松葉杖生活に。約２か月後に練習には復帰したが、今春センバツには間に合わず、甲子園のスタンドにいた。

今春の近畿大会からベンチに復帰すると、決勝から「４番・一塁」で出場を果たし、いきなり決勝点をマークした。しかし、順当に勝ち進んでいた夏の兵庫大会４回戦を終えた翌日、実戦練習で走者と接触し、今度は左手首を骨折。「もう、無理やな」と心は折れかけたが、諦めなかった。トレーナーに相談して５回戦当日に手術。準決勝には戦列に戻り、聖地メンバー入りを果たした。「ほんま、やっと。近いようで、遠かった」。初めて１ケタの背番号「３」をもらうと、勝負を分ける場面で、結果を出した。

この日は、先発の木下鷹大も「あまり状態は良くなかった」と苦しんだ中、７安打３失点完投。守り勝つ力も見せた。７回の危機を救った高田の左手には、まだボルトが１本残っているが「試合に出ている以上、関係ない。悔しい思いしたので、やってやろうと思う」。誰よりも熱く最後の甲子園を戦う。（瀬川 楓花）

◆高田 瑠心（たかた・りゅうしん）２００７年５月３０日生まれ。１８歳。９年一貫教育の姫路市立豊富小中学の３年時から豊富ジュニアーズで野球を始め、７年時から播磨ボーイズでプレー。東洋大姫路では１年夏からベンチ入り。１７５センチ、７８キロ。右投左打。