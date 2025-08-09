◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 東洋大姫路５―３済美（８日・甲子園）

東洋大姫路（兵庫）が５―３で済美（愛媛）を破り、１４年ぶり夏の甲子園１勝を挙げた。

甲子園で元阪神・桧山進次郎の応援歌が響く中、“ヒヤマ”が躍動した。初回２死二塁、東洋大姫路の４番・白鳥翔哉真（ひやま）が右前へ先制適時打。「内側の変化球をしっかり腕をたたんで対応できた」と口火を切った。

３―３で迎えた７回１死二塁では３番・高畑知季が勝ち越し二塁打。続く白鳥が、４球目を左方向へ運び、２点差に突き放した。２安打２打点。兵庫大会初戦から全試合安打と絶好調だ。「これだけヒット打てると野球おもしろいでしょ」と問われると、「おもしろいです」と笑ってうなずいた。

名前の由来は、父・一馬さん（４９）が大ファンだという阪神一筋２２年だった桧山選手。「父が、（桧山の）左中間の打球がすごく好きだったと言っていて、泥くさく打てたのかな」。“代打の神様”と重なる一打で導いた同校１４年ぶり夏１勝。息子の姿に応援席の一馬さんも「ここに立ってくれるなんて思わなかった。感無量」とかみ締めた。

岡田龍生監督（６４）は母校を率いて夏の甲子園初勝利。履正社（大阪）を率いて初優勝した１９年から数えると夏の聖地７連勝だ。初戦の固さが見える選手らに５回終了後「もう少し気持ちを下に下ろせ」と助言すると、肩の力が抜けたナインが結果を出した。

昨夏は兵庫大会後に左足を骨折した白鳥。当時、毎日取り組んだ体幹トレーニングが今、粘りを生む。今春センバツも８打数４安打の打率５割。今夏の兵庫大会準々決勝から４番に座る。「４番はすごい特別と思われる。責任を感じている」。その一打で“夏の東洋”をけん引する。（瀬川 楓花）