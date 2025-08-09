◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神１―３ヤクルト＝延長１２回＝（８日・京セラドーム大阪）

佐藤輝の３０号ソロは今季の成長を象徴する完璧なスイングだった。高梨の３―１からのフォークに対して、右膝をほんの少し曲げて、体が前に突っ込むことなく振り抜いた。昨季より、右の下半身の使い方がうまくなり、右サイドの軸がぶれなくなった。

佐藤輝も私もそうだが、右投げ左打ちの打者は軸が２つある。代表的なのがイチロー。右足への極端な体重移動でヒットを量産した。逆にメジャー通算７６２本塁打のバリー・ボンズのように左投げ左打ちの打者は、体重を左足に残して、左サイドの軸だけで本塁打を量産できる。

スイング自体も変化を感じる。テイクバックが小さく、体に巻き付くようにバットが出てくるので、ミート率が良くなった。課題の三塁の守備力も向上したことで、精神的にも落ち着いて野球ができている。

３０本という数字を初めてクリアしたことは相当な自信になる。４０本も見えてきたし、本塁打と打点の２冠王になる可能性は極めて高い。自身でシーズンを振り返ったとき、打者としての特別なステージに上がったと感じるはずだ。

（掛布 雅之）