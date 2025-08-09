ペットタクシーとは、ペットを輸送・送迎するための車のことです。

ペットと乗ることが前提のサービスであるため、衛生管理が徹底されており、動物慣れしているスタッフさんからサポートを受けられるという安心感があります。

事業者によっては、ケージの貸し出しや写真付きの状況報告にも対応しているところもあり、ペットにも飼い主さんにもメリットの大きいサービスです。

普通のタクシーとの大きな違いは、多くの場合「ペット単独」での利用も可能という点です。

法律上ペットは「もの」として扱われるため、普通のタクシーを利用する際は「飼い主さんの同乗」が必須とされています。

一方のペットタクシーなら、例えば飼い主さんが仕事で同乗できない場合も、代わりに動物病院などに輸送をしてもらえます。

ペットタクシーの利用方法

普通のタクシーは、利用直前に電話やアプリで依頼することが多いですが、ペットタクシーの場合は、基本的に前もっての予約が必要となります。

ペットの頭数、目的地、片道・往復の希望などの情報を、正しく伝えましょう。

事業者によって「飼い主さんの同乗が必須」「飼い主さんの付き添いは1人まで」など、サービス内容が異なるため、あわせて確認することをおすすめします。利用料金は、可能であれば見積もり依頼をすると安心です。

利用当日は、猫をキャリーに入れた状態で引き渡すことが一般的です。猫ができるだけ車内で落ち着いて過ごせるよう、いつも使っている毛布やおもちゃなどを一緒に入れておくとよいでしょう。

ペットタクシーを利用するときの注意点

ペットタクシーを利用する際は、愛猫の安全や健康に配慮することが大切です。特に、飼い主さんの同乗なしで利用する場合は、命あるものをそのまま預けることになります。安心して任せられる事業者か、しっかりと見極めましょう。

ホームページや口コミのリサーチ、事前の問い合わせ対応などが、判断材料となります。トラブル防止のため、万が一の事故や遅延時の対応方針も確認しておいたほうがよいです。

また、利用の前には、愛猫の健康状態（寄生虫や感染症の有無など）を正しく申告するようにしてください。これにより、他に利用するペットの健康を守ることにもつながります。

まとめ

ペットタクシーは普通のタクシーと違い「ペット単独」での利用も可能なサービスです。

ペットに配慮された設備やサポートが充実しているため、やむを得ず飼い主さんが同乗できない場合も、心強い味方になってくれるかもしれません。

愛猫は、家族のように大切な存在。だからこそ、事前にサービス内容をよく確認し、信頼できる事業者に依頼しましょう。