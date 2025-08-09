Ｊ１清水エスパルスは８日、アウェー・広島戦（１０日、Ｅピース）に向け、三保で一部非公開調整した。６日に行われた同カード、同会場の天皇杯は０―３の完敗。ＤＦ住吉ジェラニレショーン（２７）が古巣へのリベンジを誓った。

プロとしてやられたままでは終われない。「（天皇杯はボールの）奪われ方が悪く、相手のストロングのカウンターにつながった。失点シーンはパスミスがほとんどで、（この日は）ポジショニングを意識して取り組んできた」。修正ポイントは整理できていることを強調した。秋葉忠宏監督（４９）も「勝つために変化を起こしたい」と先発や布陣にメスを入れる可能性を示唆した。

苦手を払拭（ふっしょく）するチャンスでもある。今季、サッカー専用スタジアムでのアウェー戦は公式戦１分け８敗。さらに天皇杯の入場者数は１万１１０人だったのに対し、今リーグ戦は完売が発表されており、敵地の“圧”が強まるのは間違いない。それでも住吉は「勝つ気しかない。同じ条件の中で３点とって勝ちたいぐらいの気持ち」と自分に言い聞かせるようにうなずいた。移動手段、宿舎も全く同じという真夏の連戦。変えるのは結果だけだ。

（武藤 瑞基）

〇…清水と広島を行き来し、総移動距離が３０００キロに迫る連戦で、ＭＦカピシャーバ（２８）がフル回転する。天皇杯は前線の選手で唯一、９０分間“完走”を果たした。７日に帰静したばかりだが９日には再び敵地に出発することになる。「疲労のことなど考えてられない。（リーグ戦に）行きたい気持ちは強い」ときっぱり。攻守に献身性を見せる助っ人は「みんなが同じ気持ちで戦えば０―３からはい上がれる」と訴えた。