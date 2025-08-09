巨人１２―２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝８日）――巨人は今季最多の１８安打で大勝。

一回、キャベッジとリチャードの適時打で３点を先取。四回に佐々木の２点三塁打などで加点。ＤｅＮＡは攻守に精彩を欠いた。

◇

１か月ほど前のこと。巨人の亀井打撃コーチは、打撃が伸び悩む佐々木に問いかけたそうだ。「なんで、今は脇を開いてんの？」。その助言で佐々木はフォーム修正に着手した。すると、６月までは１割を下回った打率が７月は３割４分に急上昇。月が替わっても好調で、この日はジャクソン攻略の先頭に立った。

一回に１５２キロの直球を中前にはじき返し、３点を先行する攻撃を呼び込んだ。四回二死一、二塁で迎えた打席ではパンチ力を発揮。「外野手も前に来ていたので積極的にいった」。内角の１５３キロを引っ張って、右翼フェンス直撃の２点三塁打に。ジャクソンから６点を奪って五回で降板させると、六回も右前打で今季３度目の猛打賞とした。

昨春はオープン戦で打率４割を記録。新人野手では、阿部慎之助以来、２３年ぶりの開幕スタメンを勝ち取った。亀井コーチの脳裏にあったのは、この頃の姿だ。バットを肩に担ぐように寝かせる独特の構え。脇を締めて体の近くからバットを出していた。「『（バットの上に）お盆を乗せるようなイメージ』と言っていた。あれができるようになれば、１番打者だって務まると思う」と亀井コーチは話す。

今季は開幕を二軍で迎えて一、二軍を行き来し、「自分の形が分からなくなる時もあった」。それが今や、外野のレギュラー争いで主役の一人だ。脇を締め、シャープに振って難敵の速球を仕留めた佐々木は胸を張る。「この大事な時期に２番とセンターを固定できれば、チームとしても大きい」。１８安打は今季最多で、２桁得点は開幕２戦目以来。湿りがちだった打線に、伸び盛りの左打者がはまれば面白い。（財津翔）