¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤¬¡Ö¥¬¥¶»ÔÀ©°µ·×²è¡×¤ò¾µÇ§¡¡¥É¥¤¥Ä¼óÁê¡Ö·³»öÁõÈ÷ÉÊ¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÍ¢½Ð¤·¤Ê¤¤¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÎºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¬¥¶»Ô¤òÀ©°µ¤¹¤ë·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ø¤ÎÉð´ïÍ¢½Ð¤ÎÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÁêÉÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼£°Â³ÕµÄ¤Ç8Æü¡¢¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬Äó°Æ¤·¤¿ºÇÂçÅÔ»Ô¡¦¥¬¥¶»Ô¤ÎÀ©°µ·×²è¤¬¾µÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀïÁè½ª·ë¤Î¤¿¤á¡¢¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÉðÁõ²ò½ü¤ä¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ë¤è¤ë¥¬¥¶¤Î¼£°Â´ÉÍý¤Ê¤É¡¢5¤Ä¤Î¸¶Â§¤ò¾µÇ§¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ä¼óÁê¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤Î¿Í¡¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Î¤Ê¤¤¶ì¤·¤ß¤Ë¡¢¿¼¹ï¤Ê·üÇ°¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¥¬¥¶¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë·³»öÁõÈ÷ÉÊ¤ò¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÍ¢½Ð¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢Éð´ïÍ¢½Ð¤ÎÄä»ß¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ê¤ëÎ®·ì¤ò¾·¤¯¤À¤±¤À¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËºÆ¹Í¤¹¤ë¤è¤¦¶¯¤¯µá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£