¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡¡¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¡Ö¶á¤¯¡¢¹Ô¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¡¡²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤¹¤ë¡×
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¡ÖÍè½µ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë»ÃÄêÅª¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤ÎNBC¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹â´±¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤ò¤á¤°¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î²ñÃÌ¤¬¡ÖÍè½µ¤Î½ª¤ï¤ê¡×¤Ë»ÃÄêÅª¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
²ñÃÌ¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢UAE¡á¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¢¥¹¥¤¥¹¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤¬¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤ËÎ®Æ°Åª¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤µ¤¤Û¤É¡¢ÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¡Ö¶á¤¯¡¢¹Ô¤¦¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´Ö¤â¤Ê¤¯È¯É½¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£