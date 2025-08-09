『放送局占拠』武装集団「妖」リーダー「般若」、面を脱ぐ 警察内に“裏切り者”疑惑も
嵐の櫻井翔が主演を務める、日本テレビ系ドラマ“占拠シリーズ”第3弾『放送局占拠』（毎週土曜 後9：00）の第5話が、きょう9日に放送される。それに先立って、同話のあらすじと場面写真が公開された。
【場面写真】ついに素顔が明らかに…面を脱ぐ妖「般若」
櫻井が武蔵三郎を演じる“占拠シリーズ”は2023年『大病院占拠』、24年『新空港占拠』と続編が制作され、今作は3作目となる。占拠シリーズの醍醐味は、面で顔を隠した武装集団から次々に突きつけられる要求と、迫りくるタイムリミット。物語が進むにつれて、犯行の動機、犯人たちの素顔が明らかになる。しかし、明らかになればなるほど、隠されていた真実は深い謎を刻む。息もつかせぬ“どんでん返し”からの“どんでん返し”というスピード感のある展開が話題となった。第3弾の今作も、一瞬も気の抜けない完全オリジナルのタイムリミット・バトル・サスペンスとなる。
武装集団「妖（あやかし）」の要求に応じ、テレビ局ディレクター・日出哲磨（亀田佳明）の闇を暴こうとする武蔵は、手掛かりを知る都知事・大芝三四郎（真山章志）を取り調べるが、その最中、大芝が謎の感電死を遂げた。
指揮本部内で都知事が殺害される前代未聞の事態に、捜査員たちは騒然。仕掛けた人物はは、まだ近くにいるはず。警備部長の屋代圭吾（高橋克典）は直ちに建物を封鎖して犯人を捜索するが、不審な人物は見つからない。内部の犯行を疑う本庄杏（瀧内公美）は、警察に紛れ込んだ敵をあぶり出すため、志摩蓮司（ぐんぴぃ）に極秘任務を命じる。
一方、始末屋“のっぺらぼう”の正体が菖蒲（北村優衣）だったことで、不意をつかれた大和耕一（菊池風磨）と伊吹裕志（加藤清史郎）は、監禁されてしまう。
2時間以内に日出の闇を暴かなければ、日出は釘刺しにされて死に至る。急ぐ武蔵は、5年前の事件を調べる。そんな中、テレビ局では人質たちの仲間割れが始まっていた。
そして、「妖」の「化け猫」「河童」、リーダーの「般若」が面を脱ぐ。
