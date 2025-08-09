¼«Ì±¡¦Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡¡ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·èÄê
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«¤¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤Î¤¦¡¢ÅÞ¤ÎÀµ¼°¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤¤ë¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áí²ñ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï½Å¤Í¤ÆÂ³Åê¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áí²ñ¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¤¤í¤¤¤í»²¹Í¤Ë¤·½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡ÁªÁí³ç¤ÎÆüÄø¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£