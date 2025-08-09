TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«¤­¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢ÅÞ¤ÎÀµ¼°¤Ê°Õ»×·èÄê¤¬¤Ç¤­¤ë¡ÖÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Áí²ñ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤Ï½Å¤Í¤ÆÂ³Åê¤ËÍý²ò¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ÐÀÊµÄ°÷¤«¤é¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òµá¤á¤ë°Õ¸«¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£

¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Áí²ñ¤Ç¤ÏÁíºÛÁª¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤ÎÀ§Èó¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤è¤¦Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£

ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°Õ¸«¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¡¢¤¤¤í¤¤¤í»²¹Í¤Ë¤·½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×

Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢º£·îËö¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»²±¡ÁªÁí³ç¤ÎÆüÄø¤â¹ÍÎ¸¤·¡¢µÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£