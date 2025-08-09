大橋和也“優我”＆渋谷凪咲“花”が条件付きの恋人に 『リベンジ・スパイ』第5話あらすじ
7人組アイドルグループ・なにわ男子の大橋和也が主演する、テレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』（毎週土曜 後11：00 ※9日は後11：30）第5話が8日に放送される。このほど、第5話の見どころとあらすじが公開された。
【写真】スパイモードの優我（大橋和也）
同作は、復讐に燃えるスパイと、そのターゲットである社長令嬢が繰り広げる禁断の“スパイ・ラブコメ”。何者かの策略のせいでこの世を去った兄の復讐のため、“表”では持ち前の明るさと人懐っこさをフル活用し、人脈を次々と広げていくひとりの青年・菅原優我（大橋）。一方、“裏”では、亡き兄のもとから大切な情報を奪った犯人を捜すスパイとして暗躍するのだが、情報を得るために近づいた社長令嬢・藺牟田花（渋谷凪咲）のことが好きになってしまい…。
第5話は“優我が花を泣かせるまで”の期限付きで花の彼氏になることに成功した優我。なんと花は、ウソっぽくなく泣く方法を考えて――。それでも、優我からシャチのシールをプレゼントされるとこっそりと笑顔になるなど、心の距離はすっかり縮まっているようで…。
そんな中、まるでリンクするかのように、花は上司の桜小路章（高橋光臣）に、優我は後輩の高塔聖人（大地伸永）に、それぞれシャチの魅力を熱烈プレゼン（!?）離れていても2人が通じ合っているというエモーショナルなシーンとなる。
一方、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）は、父・浩次郎（塚地武雅）がバイク便で届いた封筒を見て思いつめている姿を不審に思う。さらに、浩次郎は険しい表情で優我らの働く「藺牟田メディカルデータ」に向かい…。
ついに、優我の亡き兄・尚之（溝端淳平）の死の真相に一歩近づくことができるのか。今回も、真之介が見せる優我へのナイスサポートにも注目だ。大橋は「さらに物語に奥行きが出てくると思います！」とアピールしている。
■第5話あらすじ
期限付きではあるが、藺牟田花の彼氏になることに成功した菅原優我。「計画は順調に進んでいる」と、尊敬する亡き兄・尚之の死の真相を探る“リベンジ”への決意を改めて心に誓う。一方の花は、“優我が花を泣かせるまで”がお付き合いの期間となったことから、なんとかウソっぽくなく泣く方法を考える。優我は、そんな彼女を待ち伏せ。2人で一緒に出社するが、その姿を見た女性社員たちがざわつくことに！花は人目を気にしながらも、優我のスマホケースに入れられたシャチのシールが気になってしまい…？それに気が付いた優我は、2つあったシールのうち1つをプレゼント。花は、こっそりと笑顔になる。
一方、優我をサポートするスパイ仲間・岡山真之介は、父親・浩次郎がバイク便で届いた封筒を見て思いつめている姿を不審に思い…。
やがて、桜小路章とミーティングに出向いた花。桜小路が花のスマホケースに挟まれたシャチのシールに反応したことで、「シャチに惹（ひ）かれるのは二面性」などとあふれ出る言葉が止まらなくなる。その頃、優我もまた、シャチに興味のない後輩の高塔聖人に、シャチの二面性について熱く話し続けており、奇しくも2人の会話はシンクロして…？そんな中、真之介から優我に連絡が…。なんと、様子のおかしかった浩次郎が「藺牟田メディカルデータ」に向かっているとのことで…？一体何が――!?
