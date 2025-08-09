先延ばし癖のある人は「解決のイメージ」ができていない！臨床心理士が教える意思決定の力を鍛えるトレーニング

ビジネスメールやメッセージアプリの返信、経費の精算、家の掃除など早く手を付けなければいけないのに、つい先延ばしてしまうことはないだろうか。どうすれば先延ばし癖を直せるのか。



『マンガで挑戦 とっちらかった頭の中を整理して決められる人になる』（主婦の友社）の著者であり、臨床心理士で認知行動療法を専門とする中島美鈴さん（中島心理相談所代表）に解説してもらった。

なぜ人は先延ばしにする？

仕事のメールがなかなか返せなくて作業工程が遅れてしまう。予定を決められなくて人を待たせてしまう。転職したいのに踏み出せなくてぐずぐずと悩んでいる…。

やらなければいけないのはわかっているのに、つい先延ばししてしまう。そんな悩みを抱えている人は多くいらっしゃいます。

なぜ先延ばししてしまうのか。

かつて自分がした決断が失敗したり後悔したことがあるから。1つの決断を下すとまた次の決断を下さないといけないのが面倒。決断の責任を負いたくない。先延ばしした方がいい決断ができそうな気がする…。

その理由は様々ですが、先延ばししてしまう人は、何かしらの理由を付けて決断を先延ばしにしたり保留にしたりするのです。

一方で、先延ばししてしまう人の気持ちが分からない、という人もいます。

両者は何が違うのでしょうか。

先延ばしタイプは問題から逃げがち

決断が苦手なタイプにはいくつかありますが、中でも先延ばしタイプの人は、やらなければならないことから目を逸らしてしまう傾向があります。

すると、取り組まなければいけないことに対して悪いイメージを膨らませすぎたり、必要以上に課題を課しすぎたりして、取り掛かる心理的ハードルを上げてしまいます。

一方、先延ばししない人は、現実を直視して行程を一つひとつ分解して考えられるので、取り掛かる心理的なハードルが下がります。

先延ばししてしまう人は考えないようにしているから、問題の解決像も具体的にイメージできません。問題の解決像というのは、問題を解決した後の自分のことです。

例えば「キレイな部屋でくつろぐ私」だったり、「仕事を終えて家族と思いっきりレジャーを楽しむ私」といったものです。決断するためには、まずこのイメージをしっかり持つことが非常に大切になります。

決断は、「問題の明確化」→「情報収集」→「選択肢の作成」→「価値判断」というプロセスを経て行われます。私はそれぞれの頭文字をとって、このプロセスを「もじせか」と呼んでいます。

これは、「メールに返信する」「新しい服を買う」といった日常の決断だけでなく、「就職先を決める」「結婚する」といった、人生を左右する大きな決断でも同じです。

意思決定のプロセス「もじせか」

「もじせか」の中身を詳しく見ていきましょう。

STEP1【も】問題の明確化

・問題を解決したいか

・解決のために自分で動くつもりがあるか

・問題の解決像がイメージできるか

STEP2【じ】情報収集

・判断のための情報があるか

STEP3【せ】選択肢の作成

・情報を整理して選択肢が作れるか

STEP4【か】価値判断

・選択肢を比較するための基準が明確か

GOAL！！【決定】

多少のリスクを許容して期限内に決断できるか

決断が苦手な人は、このプロセスのどこかでつまずいているということになります。

人によってどこでつまずきやすいのかは異なりますが、先延ばしタイプの方は、先述したように解決像のイメージができていない、つまり【も】の「問題の明確化」の段階でつまずいている方が多い印象です。

このようなタイプには、「解決像を具体的にイメージすること」が効果的です。

解決像を具体的にイメージする

私の相談所で提供している「先延ばし克服のプログラム」では、解決像のイメージを具体的に描いてもらうために、インタビューを行います。

例えば、「10年先延ばししていた論文が1カ月後に仕上がったとしたらどうですか？」と尋ねて、その時の気持ちを一言で表してもらいます。すると、「最高じゃないですか」「涙が出そうですね」「休日もやっと楽しめそうですね」などと、どんどん具体的なイメージが湧いてくるのです。

この時、できるだけ具体的にイメージすることがポイントです。例えば片付けの場合は、「モデルルームのようにきれいにする」なのか「ソファの上の洗濯物をしまってくつろぐ」なのかでゴールは変わってくるからです。

解決像にネガティブなイメージがある場合にも逃げずに向き合うことが大切です。

例えば「週末は自分のために時間を使いたいのに友人に誘われた」といった場合。

この時、「断ったら相手ががっかりするだろう」という、ネガティブな解決像にとらわれていると、「無理してでも行ったほうがいい？」「でもこの日は家の片付けもしたいし自分のために時間を使いたい…」などぐるぐる考えてしまってなかなか返事が送れません。

ここで、「相手をがっかりさせたくない」と「自分の時間を持ちたい」ということが両立不可能であるということに向きあうことができれば、「なるべく友人をがっかりさせずに自分の時間を守る」というゴールが見えます。

すると、「この日は難しいから、また改めて行きましょう」という断りのメールを送るという手段が見えてくるのです。

締め切りやルールを決める

ゴールが明確になったら、締め切りを決めます。例えば片付けだったら「今月中にクローゼットを整理する」、メールだったら「開いたら3分で返す」などの具体的な締め切りを決めて、やることを一つ一つ確認し、期限内でできるように逆算して行動します。

例えば、50件溜まっているメールをチェックすることが嫌で先延ばしにしているとしたら、次のように分解して、一つひとつクリアしていきましょう。

（1）まずはメーラーを開く

（2）不要なメールを削除する

（3）1件ずつ対処していく

一気にやろうとせずに、手順をなるべく細かく分解し、小さなステップから取り掛かっていけば、漠然と抱えていた怖さや不安も小さくなっていくはずです。

「価値判断」ができないタイプ

ここまでは「問題の明確化」が苦手な方の話をしましたが、先延ばしタイプの方には、「自分がどうしたいかわからない」という方も少なくありません。

これは【か】の「価値判断」の基準があいまいなため、物事を決められないタイプです。

例えば、就職活動の時に自分の希望や好みがわかっていないので、企業ランキングや偏差値といった基準を頼って選ぼうとします。

特に子育てが一段落して再就職をしようとしているママ世代ですと、お金ややりがいだけでなく、子供の幸せといった軸も出てくるから、何を基準にしていいかわからなくなる。漠然と「お金を貯めたい」と言う人もいますが、じゃあお金をどう使いたいかと尋ねると、はっきりした答えが返ってこない。

この、価値判断の基準は誰も教えてくれないので、「好きに選んでいいよ」と言われると困ってしまう人は少なくないのです。

価値判断の基準を養う練習

価値判断の基準を養うというのは、とても壮大な問題です。

このタイプの方は、お昼にカレーかラーメンどちらを食べるかのような日常の小さな自己決定を繰り返し、失敗と成功の経験を積んでいきましょう。

過去を振り返り、自分がどんな選択をしてきたのかを参考にするのもいいでしょう。例えば高校時代は陸上部で個人競技が好きだったなら、自分がマイペースに取り組める仕事がチームプレイよりも向いていそうだ、などと自己分析できます。経験を積んだ大人こそ、過去の自分のデータから得られる情報は多いはずです。

先延ばし癖に悩んでいる人は、このように「もじせか」のどこでつまずいているのかを分析しながら一つずつ解決してみてください。意識して行うことで、先延ばし癖も改善していくでしょう。

なお、決断ができない時は、そもそも「疲れている」「体調が悪い」「睡眠不足」ということも考えられます。そんなときはメールを返す元気すらなくなるのは当然です。ゆっくり休んで元気になってから意思決定を行ってくださいね。

中島美鈴

臨床心理士。公認心理師。心理学博士（九州大学）。専門は時間管理とADHDの認知行動療法。