DH制導入　巨人はどう生かすべきか　変わりゆくドラフトや外国人補強の最適解

歴史の重い扉が開きました。

セ・リーグが8月4日、理事会を開き、2027年からDH制を導入することを発表しました。MLBや東京6大学野球でも採用が決まる中、最後の最後まで頑なに導入を拒んでいましたが、これで「大人の野球」は全てDH制となった形です。

採用が2027年シーズンからになる理由として、関係者は、1年半をかけてスカウティングや編成方針を変えていく必要があるとしています。

巨人のスカウティングや編成方針はどのように変わるのでしょうか。プロ野球取材経験の長いスポーツ紙のデスクは、こう言います。

「DH制のある・なしは、スカウティングに大きな影響を及ぼします。セ・リーグではこれまで、打撃に秀でたアマチュア選手でも、『守れない』選手は指名を避ける傾向がありました。例えば一塁手のロングヒッターがいても、『一塁なら外国人選手が守るから、ウチでは推しにくい』といった具合にです」

「その結果、スケールの大きな長距離砲はパ・リーグに集まり、力と力の勝負でファンを沸かせていった。セ・リーグのスカウトはそのような姿を、指をくわえて見ているだけだったんです。これからは違います。『打つだけ番長』もスカウトは堂々と推薦できるようになる。一芸に秀でた個性的なアマチュア選手にとっては、プロへの扉が拡大することになるでしょう」