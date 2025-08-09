◆第１０７回全国高校野球選手権大会第５日 ▽１回戦 聖隷クリストファー―明秀学園日立（９日・甲子園）

初出場初勝利を狙う聖隷クリストファー（静岡）は、第５日（９日）の第２試合で、明秀学園日立（茨城）との初戦に臨む。最速１４７キロを誇る２年生左腕・高部陸は８日に非公開で調整後、オンライン取材に応じた。エースが目指すのは幼少期から磨き上げた「しっぺ投法」での無失点投球。県勢の投手が夏の甲子園で完封すれば、２０１８年の常葉大菊川・漢人友也投手（当時３年）以来。２年生投手に限れば、１９７３年の静岡・秋本昌宏以来となる偉業達成に挑む。

絶対的エースが、“完封”を誓った。初戦に向けて「自分の得意とする直球で打者と真っ向勝負していきたい」と意気込んだ。上村敏正監督（６８）はロースコア展開を予想。高部は「自分たちが先制点を取るためにもゼロで抑えたい」。オンライン取材の中で、この日はブルペンで約４０球投げ、最終調整を行ったことを明かした。

夏の甲子園で完封すれば、県勢では２０１８年の常葉大菊川・漢人が２回戦の日南学園（宮崎、３〇０）で達成して以来。２年生となると、１９７３年、静岡・秋本が２回戦・海星（長崎）戦（１０〇０）と３回戦の天理（奈良）戦（７〇０）で記録して以来となる。沖縄尚学の同学年で同じ左腕の末吉良丞が、６日の金足農戦で１４奪三振の完封。テレビ観戦していたが「すごいと思いましたが、自分は自分。できるピッチングをしていければ」。淡々と、それでいて自信をのぞかせた。

高部は今夏、県大会では５試合に登板し、防御率０・９０と安定感抜群。最大の武器は直球で、その威力に対し、県内の相手監督などからは「異質」「高さをしぼっても打てる球がない」と諦めにも似た声が上がった。

その直球を生み出すのが、幼少期から続けてきた「しっぺ投法」だ。父の佳さん（４９）は、高校時代、最速１４０キロを超える右腕として活躍。プロ入りを目指すも、社会人野球に進むと同時に限界を感じて外野手へ転向した。悔しさは胸の奥に残る。だからこそ、息子が野球を始めた際に何よりも求めたのは“ボールのキレ”だった。

キレを出すため、人さし指と中指ではじく、しっぺで感覚を教え込んだ。２本の指をそろえて振り下ろし、相手の腕にパチンと当てる動作で培った直球は、父が長年、捕手として球を受け、つくり上げられた。高部はリリースの感覚を「球を指で転がして、最後にはじくイメージ」と話す。

初の甲子園で直球がどこまで通じるか。監督からかけられた「いい顔して野球をやろう」の言葉を胸に、高部が聖地のマウンドに立つ。

（伊藤 明日香）

◆高部 陸（たかべ・りく）２００９年１月５日、埼玉・深谷市生まれ。１６歳。小学１年の時に根住少年野球で野球を始め、深谷南中学は武蔵嵐山ボーイズに所属。２年春に全国優勝を経験。３年時の全国大会は春、夏、ジャイアンツカップに出場した。１７４センチ、６８キロ。左投左打。家族は父、母、姉２人。