　女優の石田ひかりが、猛暑対策に購入した「空調服」を披露した。

　石田は９日までに自身のインスタグラムを更新。「今年は暑くなったのがびっくりするほど早くて、エアコンが消せない日が始まった頃　なんとなく『電気代の節約になるかも』と閃（ひらめ）いて『空調服』をなんとなくポチりました」と記し、水色のジャンパースタイルの空調服を着た写真をアップ。

　「膨らむし、まあおしゃれではないし、現場感も否めませんが　そんな事がまったく気にならないほど　ほんっとーに涼しいのです　特にエアコンの効いた部屋では、優しい扇風機に当たっているような快適さ」と使用した感想を投稿。

　「そして万が一、猛暑の停電が起こったりしたら　これは立派な防災グッズでもあるのです！　これは新たな気づきでした　どうかみんな着てほしい　きっともうすぐ、誰もが着たくなるようなおしゃれで安全な空調服が、世に出てくることになると思います」「お風呂上がりにフードまで被れば　あっという間に髪の毛が乾きます　しかも涼しい！」と、おすすめポイントも挙げた。

　この投稿には、「うちも早くから使ってるよー　こんな可愛い色があるのね　似合ってます」「ひかりさんが着るとお洒落（しゃれ）に見えます」「髪も乾くんですねーこれは初めて知りました。試したくなってきた」などのコメントが寄せられた。