女優の石田ひかりが、猛暑対策に購入した「空調服」を披露した。

石田は９日までに自身のインスタグラムを更新。「今年は暑くなったのがびっくりするほど早くて、エアコンが消せない日が始まった頃 なんとなく『電気代の節約になるかも』と閃（ひらめ）いて『空調服』をなんとなくポチりました」と記し、水色のジャンパースタイルの空調服を着た写真をアップ。

「膨らむし、まあおしゃれではないし、現場感も否めませんが そんな事がまったく気にならないほど ほんっとーに涼しいのです 特にエアコンの効いた部屋では、優しい扇風機に当たっているような快適さ」と使用した感想を投稿。

「そして万が一、猛暑の停電が起こったりしたら これは立派な防災グッズでもあるのです！ これは新たな気づきでした どうかみんな着てほしい きっともうすぐ、誰もが着たくなるようなおしゃれで安全な空調服が、世に出てくることになると思います」「お風呂上がりにフードまで被れば あっという間に髪の毛が乾きます しかも涼しい！」と、おすすめポイントも挙げた。

この投稿には、「うちも早くから使ってるよー こんな可愛い色があるのね 似合ってます」「ひかりさんが着るとお洒落（しゃれ）に見えます」「髪も乾くんですねーこれは初めて知りました。試したくなってきた」などのコメントが寄せられた。