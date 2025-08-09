¡Ö³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÍýÁÛ·¿¡×Âç¶â»ý¤Á·Ð±Ä¼Ô¤Î¡Ö°Õ³°¤¹¤®¤ë¸ÀÍÕ¡×¤Î°ÕÌ£¡Ú¥Þ¥ó¥¬¡Û
»°ÅÄµªË¼¤Îµ¯¶È¥Þ¥ó¥¬¡Ø¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¡Ù¤òÂêºà¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥óÊÔ½¸°Ñ°÷¤Î´äËÜÍÊ¿¤¬µ¯¶È¤ä·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÏ¢ºÜ¡Ö¥Þ¥Í¡¼¤Î·ý¤Ç³Ø¤Öµ¯¶È·Ð±Ä¥ê¥¢¥ë½Î¡×¡£Âè23²ó¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¤¬¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¿¶¯¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤Ð¤³²°¤µ¤ó¤Æ°Õ³°¤È¡Ä¡×·Ù»¡´±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ò¤é¤á¤¤¤¿¡ª
¡¡Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¡¦ÅÅ¹Æ²¤ÇÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦²Ö²¬·ý¡£³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¹ëÏÓ¡×¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤¬¹¥É¾¤Ç¡¢²Ö²¬¤¿¤Á¤Î¸µ¤Ë¤Ï¡¢Â³¡¹¤ÈT¥·¥ã¥Ä¤ÎÈ¯Ãí¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÅ¹Æ²¤ÎÃ´Åö¼Ô¤â²Ö²¬¤ò¡Ö¤¹¤Ã¤«¤ê´ë¶È·Ð±Ä¼Ô¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ÂåÍýÅ¹¤¬¿ä¤¹¤Û¤É¤Ë¹¥Ä´¤ÊT¥·¥ã¥Ä»ö¶È¤ò»ý¤Á¤Ä¤Ä¤â¡¢²Ö²¬¤Ï½Ð»ñ¼Ô¤ÇÂçÉÙ¹ë¤ÎÄÍ¸¶°Ù¥Î²ð¤ËÁ°²ó¸À¤ï¤ì¤¿¡Ö¾¦Çä¤Îµæ¶Ë¤ÎÍýÁÛ·¿¤Ï¡Ø³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÅú¤¨¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î³¹Ãæ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤¿¤Ð¤³²°¤òÄ¯¤áÂ³¤±¤Æ¡¢Êª»×¤¤¤Ë¤Õ¤±¤ë²Ö²¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿¤¿¤Ð¤³²°¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¡£²Ö²¬¤Ï·Ù´±¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¸òÈÖ¤Ë¸þ¤«¤¦¤Ï¤á¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬²Ö²¬¤Ï¡¢¤½¤³¤ÇÄÍ¸¶¤ÎÌä¤¤¤ò²ò¤¯¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤¤¤À¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·Ù´±¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡ÖÌÜ°õ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¿¤Ð¤³²°¤Î³Ñ¤ò¶Ê¤¬¤ë¡×¡Ö¤¿¤Ð¤³²°¤Î»°¸®Àè¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É½¸½¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¿¤Ð¤³²°¤À¤¬¡¢³¹¤ÎÌÜ°õ¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡¸òÈÖ¤ò½Ð¤¿²Ö²¬¤Ï¡¢¤¿¤Ð¤³²°¤ÎÂ¸ºß¤ò¼«¿È¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¾®¤µ¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¡£¤³¤ì¤¬Å¹¤Î´ðËÜ¡×
¡Ö¤½¤·¤Æ¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¤º¤Ã¤ÈÇä¤ìÂ³¤±¤ë±Ê±ó¤ÎÄêÈÖ¡×
¡Ö¤µ¤é¤Ë¤½¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¤¿¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤ËÇä¤ë¡×
¸½¼Â¤Ë¤Ï¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤ë¡Ö³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡×
¡¡²Ö²¬¤¬¸òÈÖ¤Çµ¤¤Å¤¤¤¿¡ÖÌÜ°õ¤È¤·¤Æ¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡×¤ÎÂ¸ºß´¶¤À¤¬¡¢¤¿¤Ð¤³²°¤¬ÌÜ°õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥±¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¼Â¤ÏÆüËÜ¤Î¤¿¤Ð¤³¾®ÇäÈÎÇä¶È¤ÏºâÌ³¾Ê¤Îµö²ÄÀ©¤Ç¡¢¤½¤ÎÍ×·ï¤Ë¤Ï¡Ö´ûÂ¸Å¹ÊÞ¤È¤ÎÊâ¹Ôµ÷Î¥¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤â¤½¤âÅ¹ÊÞ¤¬Ì©½¸¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤½¤Îµ÷Î¥¤ÏÈË²Ú³¹¤ä½»ÂðÃÏ¤Ê¤É¤Ç°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢25¥á¡¼¥È¥ë¤«¤éºÇÂç¤Ç300¥á¡¼¥È¥ë¤Î´Ö³Ö¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£
¡¡µ¬À©¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢ÌÜ°õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡£¤·¤«¤·¥Þ¥ó¥¬¤¬Ï¢ºÜ¤µ¤ì¤¿2000Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß¼«ÂÎ¤¬¸º¾¯¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤Ð¤³¤Ï»ÅÆþ¤ì¤ä¾®Çä¤Î²Á³Ê¤¬Ë¡Î§¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾®ÇäÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍø±×Î¨¤ÎÄã¤¤¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¹âÎð¼Ô¤¬¼«Âð·óÅ¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¡¢¤½¤ì¤³¤½¤¬¡Ö³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡×¤¿¤ëÍýÍ³¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·1990Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÈÎÇä¤¬Áý²Ã¡£¤Þ¤¿·ò¹¯¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤âµ¬À©¤¬¿Ê¤ß¡¢µÊ±ì¼Ô¤äÀ½Â¤ÇÀ²È¤âÇ¯¡¹¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¿¡£ºâÌ³¾Ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Î¤¿¤Ð¤³¾®ÇäÅ¹¤ÎÇÑ¶ÈÅ¹¿ô¤¬8142Å¹¡¢¿·µ¬Å¹¿ô¤¬2254Å¹¤Ç¡¢ÇÑ¶ÈÅ¹¿ô¤¬¿·µ¬Å¹¿ô¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¸½¼Â¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö³¹¤Î¤¿¤Ð¤³²°¡×¤Ï¤½¤Î»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¶¯¤ß¡×¼«ÂÎ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î»ö¶È¤Ë¤âÅö¤Æ¤Ï¤á¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ÄÍ¸¶¤Î¸ÀÍÕ¤ò¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë¾Ã²½¤·¤¿²Ö²¬¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤è¤¦¤È¼Ò°÷¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢°ÊÁ°¤«¤é¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤¿µï¼ò²°»ö¶È¤ËÂç¤¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¡£
