秋のごちそうを満喫♡リーガロイヤルホテル東京の豪華ビュッフェ

秋の味覚を思う存分堪能できる、とっておきのビュッフェが登場♡リーガロイヤルホテル東京1階の「ダイニング フェリオ」では、2025年9月1日～10月31日まで、“秋のごちそう”をテーマにした「オータムトリートビュッフェ」を開催。ランチは平日・土日祝ともに、ディナーは週末限定で、心躍る秋の味覚を贅沢に味わえるスペシャルなひとときを過ごしてみませんか？

ランチ限定！秋の彩りと香ばしさを堪能

ランチタイムには、ライブキッチンでじっくり焼き上げたスペアリブに、フェリオ特製のバーベキューソースをたっぷり絡めた絶品メニューが登場。香ばしくやわらかな肉の旨みが口いっぱいに広がります。

他にも、ムラサキ芋とクリームチーズのラバッシュサンドや、カボチャとレーズンのタルティーヌ、サツマイモのスープなど、秋らしい食材を使用したメニューがずらり。

デザートやドリンクバーも充実しているので、女子会やご褒美ランチにもぴったりです♡

八天堂「810感謝祭」限定！2倍くりーむパンが通販で登場

週末ディナーは贅沢ステーキで秋を満喫

土日祝限定のディナービュッフェでは、ライブキッチンにて牛肉のステーキが目の前で焼き上げられ、香ばしい香りに思わずうっとり。

白身魚のヴァプールやイカと茸のペペロンチーニ、カツオのセビーチェなど、ディナーならではのリッチなラインナップが並びます。

食材の入荷状況により一部メニューが変更になることもありますが、どれも旬を味わい尽くす逸品ばかり。しっとりと落ち着いた空間で、秋の夜長をおいしく楽しんでみては。

ファミリーでも楽しめる安心価格＆充実の内容

ランチビュッフェは平日4,200円、ディナービュッフェは6,300円（いずれも中学生以上）と、お値段以上の充実度が魅力。

シニア料金や小学生・幼児料金も設定されており、家族そろって訪れやすいのも嬉しいポイントです。旬の野菜や食材をたっぷり使ったメニューは栄養バランスも抜群で、お子さまから大人まで満足できる内容。

秋の思い出づくりにぴったりの、心あたたまるビュッフェ体験が叶います。

オータムトリートランチビュッフェ



大人（中学生以上）4,200円

シニア （65歳以上）3,900円

小学生 2,100円

幼児（4～6歳）1,100円



大人（中学生以上）5,200円

シニア （65歳以上）4,900円

小学生 2,600円

幼児（4～6歳）1,300円

オータムトリートディナービュッフェ ≪120分制≫ ※土・日・祝限定

大人（中学生以上）6,300円

シニア （65歳以上）6,000円

小学生 3,200円

幼児（4～6歳）1,600円

詳細は、「リーガロイヤルホテル東京 ダイニング フェリオ」までお問い合わせください。

この秋しか味わえない、特別な美味しさを

秋の訪れとともに、心もお腹も満たされる特別なひとときを。「ダイニング フェリオ」のオータムトリートビュッフェは、ランチ・ディナー共に内容盛りだくさんで、目にも舌にも嬉しいごちそうが並びます。

木曜ディナータイムは定休日なのでご注意を。期間限定のこのチャンス、早めのご予約がおすすめです♡美味しい秋を逃さず、贅沢な時間を味わってくださいね。