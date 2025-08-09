85発の日本人エース放出は妥当だった？ 名門OBが持論「バーミンガムでも批判されている」
サッカー界はジェットコースターのようなものだ。わずかな期間で評価が一変することも少なくない。
１月、古橋亨梧のレンヌ移籍は大きな驚きを誘った。選手の選択だけでなく、セルティックがシーズン半ばでエースの売却に踏み切ったことに首をかしげた識者も少なくない。85ゴールを挙げ、ヘンリク・ラーション以来のストライカーとも評された古橋だけに当然だ。
だが、その後の物語は周知のとおり。古橋はフランスの地で出場機会を得られず、半年で再び移籍することになった。新天地はバーミンガム。チャンピオンシップ（イングランド２部）で再起を図る。
セルティックOBのピーター・グラントは、当時のクラブの判断は間違っていなかったのかもしれないと話した。バーミンガムでも古橋の評価は確かではないと指摘している。
専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、グラントは『The Go Radio Football Show』で「（セルティックで）キョウゴが素晴らしかったことは疑いない。だが、なにかが起きていると感じられないか。セルティックを離れてから、バーミンガムでも、今は少し批判されていると思う」と話した。
「しばらく前から肩（のケガ）を抱えていると思う。彼がそれを解決したのか分からない。したのかもしれないけどね。私が間違えているのかもしれないが。ただ以降、彼は少し苦しんでいると思う。彼にとって問題だったと思う。でも、今はバーミンガムでも彼のことが疑われているんだ。だから当時のセルティックは正しかったのかもしれないね」
67 HAIL HAILはコメントを紹介したうえで、「これが一時的なことでしかなく、キョウゴはまだ適応しているところだと願っている」と報じた。
「セルティックのファンなら誰でも、彼がうまくやり、セルティックに国内での成功をもたらす助けとなった高い得点力を見せられることを望んでいるはずだ」
新シーズンで古橋は巻き返すことができるのか。プレミアリーグ昇格を目指す新たな戦いに注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
