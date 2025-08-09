◆第１０７回全国高校野球選手権大会第４日 ▽１回戦 横浜５―０敦賀気比（８日・甲子園）

今春センバツ王者の横浜（神奈川）が敦賀気比（福井）との初戦を制し、松坂大輔を擁した１９９８年以来、２７年ぶりの春夏連覇へ快勝発進した。先発の最速１５２キロ右腕・織田翔希が７安打完封。甲子園大会での横浜の２年生による完封勝利は、７３年春のＶ腕・永川英植以来５２年ぶりで、夏では初の快挙となった。局地豪雨の影響で１時間７分の中断もあったが、影響を感じさせない投球で、松坂らも成し得なかった偉業を達成した。

※ ※ ※ ※ ※

「小４か小５だったと思うんですが…」と織田が明かす甲子園の思い出がある。福岡・北九州市内の軟式野球チームで白球を追っていた小学生時代。チームメートたちと甲子園を訪れることになった。初めてナマで体感する聖地に、仲間の誰もが胸をときめかせた。

帰りに売店に寄ると、友人たちは甲子園グッズを買い求めた。だが織田は店内に入らず、外で一人たたずんでいた。心配した大人たちが「買わなくていいの？」と聞くと、こう答えた。

「僕はグッズ、買わなくていい。いつか勝負をするために、ここに来るから」

雨の影響で登板日や時間帯も変更になった。中断６７分間という悪条件の中でも、笑顔を絶やすことなく聖地で輝いた。時は流れ、憧れの夢舞台は、自らを磨いてくれる場所になった。（加藤 弘士）