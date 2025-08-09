◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第１日（８日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

雷雲接近で中断後にサスペンデッドとなり、７１人が競技を終えられなかった。順位は暫定。ツアー２３勝の横峯さくら（３９）＝エプソン＝が３バーディー、ボギーなしの６９で回り、今季自身最高の３位発進を決めた。首位と１打差で、１０年９か月ぶりの優勝を狙う。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝は１２番まで回り、１アンダーの２１位。入谷響（１９）＝加賀電子＝、森田遥（２９）＝フリー＝が４アンダーで首位に並んだ。

※ ※ ※ ※ ※

１番ティーで「全英女子オープン優勝 山下美夢有！」と盛大にコールされ、祝福の大拍手に沸いた。「ほんまにたくさんの方が応援に来てくれてうれしかった。いつもと違う雰囲気で良かった」。全英Ｖから凱旋し、国内ツアーは今季初出場。大勢のギャラリーを引き連れ、６番パー５は残り１２５ヤードの第３打を５０センチに寄せ、７番も６メートルを沈めて連続バーディーと魅せた。

妹・蘭さん（１７）をキャディーに起用。３度目のタッグで「普通に気楽にできているし、いいなと思う」と息ピッタリだ。１２番でボギーをたたいた直後に中断。３打差の暫定２１位につけ「（調子は）そんなに悪くない。グリーン上で苦戦することが多かった。明日は伸ばせるように頑張る」。米日２週連続Ｖで国内１４勝目に突き進む。