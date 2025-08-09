µð¿Í¡È¥¸¥ç¡¼¥¸¡Éº´¡¹ÌÚ¡¡¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤Îµ´¤ÀÌÔÂÇ¾Þ¡ªº£µ¨4»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡¡12ÅÀÂç¾¡¤ò¤±¤ó°ú
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í12¡½2DeNA¡Ê2025Ç¯8·î8Æü¡¡²£ÉÍ¡Ë
¡¡µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê25¡Ë¤¬8Æü¤ÎDeNAÀï¤Ë¡Ö2ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢º£µ¨3ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇÌÔÂÇ¾Þ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï4»î¹ç¤Ç17ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¡¦588¤ÎÂçÅö¤¿¤ê¡£ÂÇÀþ¤ÏÀèÈ¯Ìî¼êÁ´°÷°ÂÂÇ¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î18°ÂÂÇ¡¢ºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î12ÆÀÅÀ¤ÇÂç¾¡¤·¡¢¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¤·¤¿¡£
¡¡²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤Î¾®¤Å¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Çº£µ¨¤ÎÆ±µå¾ì¤Ç¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¶Ã°Û¤Î¡¦588¡Ê17ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡Ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ï¡Ö¤ª¤µ¤ë¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é°¦¾Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¸¥ç¡¼¥¸¡×¤ò¤Þ¤Í¤¿±î¤Î¥Ý¡¼¥º¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¼«Ê¬¤âÍýÍ³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡»î¹çÁ°¤«¤é¡È¥¦¥¥¦¥¡É¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤â²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï10ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¡¦400¤È¹¥ÁêÀ¡£¤³¤ÎÆü¤âµå¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ºÝ¤Ï¡Ö¹âÂ®¤Ë¾è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤è¤¯Íè¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÂÇ¤Ä¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍ¯¤«¤»¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¿¡£½é²ó1»à¤«¤é¥Á¡¼¥à½é°ÂÂÇ¤ÎÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢4²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¤Ï±¦Ãæ´Ö¤Ø2ÅÀ»°ÎÝÂÇ¡£6²óÌµ»à°ìÎÝ¤«¤é¤Ï±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤ÆÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤è¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±´ü¤Î»É·ã¤âÎÏ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¥É¥é¥Õ¥ÈÆ±´üÆþÃÄ¤Î4¿Í¤¬1·³¡£¿¹ÅÄ¡¢Àô¸ý¡¢ËôÌÚ¤Ï¤È¤â¤Ëº´¡¹ÌÚ¤ÈÆ±¤¸¼Ò²ñ¿Í¤«¤é¤ÎÆþÃÄ¤Ç¾ï¤Ë°Õ¼±¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£6Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¤Ï¿¹ÅÄ¤¬¥×¥í½é¾¡Íø¡£µÇ°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¡Ê¿¹ÅÄ¡Ë½ÙºÈ·¯¤¬°ìÈÖ¡ÊÇ¯¡Ë¾å¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¤ª¤É¤±¤¿¤¬¡¢¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¤¤ç¤¦9Æü¤Ë¤ÏËôÌÚ¤¬º£µ¨½éÀèÈ¯¤Ç¥×¥í½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹¤À¤±¤Ë¡Ö½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï±ç¸î¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÆÀ°Õ¤Î¥Ï¥Þ¥¹¥¿¤ÇºÆ¤Ó¤Î²÷ÂÇ¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¾¡Î¨5³ä¤ËÉüµ¢¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÅÀÅô¤·¤Æ¤¤¤ë¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Ï11¥²¡¼¥àº¹¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö²¿¤È¤«¤³¤ÎÂç»ö¤Ê»þ´ü¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç2ÈÖ¤ò¸ÇÄê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº´¡¹ÌÚ¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄü¤á¤Ê¤¤¡£¡ÊÂ¼°æ¡¡¼ù¡Ë