◇女子プロゴルフツアー 北海道ｍｅｉｊｉカップ 第１日（８日、北海道・札幌国際ＣＣ島松Ｃ＝６６４２ヤード、パー７２）

雷雲接近で中断後にサスペンデッドとなり、７１人が競技を終えられなかった。順位は暫定。ツアー２３勝の横峯さくら（３９）＝エプソン＝が３バーディー、ボギーなしの６９で回り、今季自身最高の３位発進を決めた。首位と１打差で、１０年９か月ぶりの優勝を狙う。前週のＡＩＧ全英女子オープンでメジャー＆米ツアー初優勝を飾った山下美夢有（みゆう、２４）＝花王＝は１２番まで回り、１アンダーの２１位。入谷響（１９）＝加賀電子＝、森田遥（２９）＝フリー＝が４アンダーで首位に並んだ。

３９歳の横峯が悪天候の中断前に好スコアをたたき出した。１３番は１メートルに乗せ、１４番はグリーン右ラフからチップインで連続バーディー。１６番は８メートルをねじ込んだ。２２年大会は２位に入り「相性？ 悪くない。北海道はご飯がおいしいから」と笑ったが、今季自己最少の６９で暫定３位。難コースをボギーなしで回り「久しぶりでうれしい」と目を細めた。

０９年国内賞金女王は今季、出場１８戦のうち１４戦で予選落ち。最高３６位と低迷し「最悪」と嘆いた。復調のきっかけは、試合がなかった前週。夫でキャディーの森川陽太郎さん（４４）との夫婦会議だ。自身と夫で「７対３」だったパワーバランスを、夫に全権委任する「１０対０」に変更。「（自分は）イエスマンじゃないけど、そういうイメージ」と主従関係を逆転させた。

「私より私のスイングをは理解してる」。全幅の信頼を置く夫にクラブセッティングや戦略と全ての決定権を託した。開幕２日前の６日。持ち球のフェードに加えての習得に苦労してきたドローの打ち方を夫から教わり「急に打てるようになった」。プロ２２年目、１２月に迎える４０歳を前に新境地を開拓。今大会用に夫が選んだクラブも功奏した。

１４年大王製紙エリエールレディス以来、歴代ブランク３位歴代ブランク３位（８８年のツアー制施行後、招待選手除く）の１０年２６０日ぶりの２４勝目が視界に入る。「明日もアンダーパーで回りたい。私が出しゃばって言った時は夫に謝る」。夫婦タッグで復活Ｖを狙う。（星野 浩司）